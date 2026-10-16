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Górnictwo

Oczujnikują transporty węgla, hałdę i kopalnię. Zbadają zjawisko pylenia

Projekt Respira koncentruje się wokół problemu emisji pyłu powstającego podczas transportu, składowania oraz załadunku węgla. Ma na celu przeprowadzenie pomiarów w naturalnym środowisku, zebranie odpowiednich informacji i stworzenie systemu do predykcji zapylenia wokół miejsc generowania pyłu z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań. 

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

16 października 2026, 10:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

Uczestnicy projektu zbadają, czy pył wywiewany w procesie transportu i składowania węgla lub odpadów pokopalnianych jest toksyczny dla organizmu ludzkiego i każdych innych, żywych organizmów.

Projekt Respira koncentruje się wokół problemu emisji pyłu powstającego podczas transportu, składowania oraz załadunku węgla. Ma na celu przeprowadzenie pomiarów w naturalnym środowisku, zebranie odpowiednich informacji i stworzenie systemu do predykcji zapylenia wokół miejsc generowania pyłu z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań. 

Pociągi wożące węgiel zostaną oczujnikowane, podobnie jak hałda w Jankowicach i jedna z wybranych, śląskich kopalń. Wszystko po to, aby zbadać jak przedstawia się emisja pyłu z transportów węgla, miejsc na których jest składowany oraz hałd pokopalnianych i skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku. W gliwickim KOMAG-u zainaugurowano 15 października projekt Respira.

Projekt koncentruje się wokół problemu emisji pyłu powstającego podczas transportu, składowania oraz załadunku węgla. Ma na celu przeprowadzenie pomiarów w naturalnym środowisku, zebranie odpowiednich informacji i stworzenie systemu do predykcji zapylenia wokół miejsc generowania pyłu z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań.

- W ramach projektu zbadamy m.in. hałdy, ale nie tylko, ponieważ sam transport kolejowy materiału węglowego wiąże się również z dużym poziomem emisji pyłu. Można temu poprzez aplikację odpowiednich środków - mówi Dominik Bałaga koordynator projektu Respira z KOMAG-u. 

Zadaniem naukowców będzie zaprojektowanie specjalnych czujników i całego algorytmu postępowania. Przeprowadzona zostanie także analiza wpływu pyłu na organizmy ludzkie i na środowisko. Oczujnikowane zostaną wybrane transporty węgla, kopalnia oraz hałda w Jankowicach. Następnie pobrane będą próbki 

- Zbadamy czy pył wywiewany w procesie transportu i składowania węgla lub odpadów pokopalnianych jest toksyczny dla organizmu ludzkiego i każdych innych, żywych organizmów. W ramach projektu zaoferujemy rozwiązania mające na celu zapobiegały lub zwiększały skuteczność zapobiegania emisji pyłu. Przy okazji stworzona zostanie księga dobrych praktyk, z której spółka węglowa będzie mogła korzystać, aby ograniczyć emisję tego pyłu – dodał Dominik Bałaga. 

W projekcie uczestnicy również Polska Grupa Górnicza

- Priorytetem Polskiej Grupy Górniczej jest dbanie o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i środowisk lokalnych zgrupowanych wokół terenów, na których prowadzi swoją eksploatację. Eksploatacja węgla kamiennego wiąże się z uciążliwościami dla tych środowisk, dla ludzi mieszkających wokół kopalń Stąd też poszukiwanie pomysłu na to, w jaki sposób skutecznie zmniejszyć te uciążliwości i jak radzić sobie z pyłem unoszącym się z hałd górniczych bądź w procesie transportu węgla kamiennego oraz innych substratów powodujących pylenie. Wstępnie wybrana została hałda Jarkowice z tego względu, że jest to obiekt dostępny dla naukowców i nie ma tam przeciwwskazań do prowadzenia badań – podkreślił  Bartłomiej Bezak, kierownik Zespołu Projektów Innowacyjnych i Badań w Pionie Restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej. 

Kolejnym partnerem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

- Specjalizujemy się m.in. w ochronie środowiska. W tym projekcie zajmiemy się tworzeniem modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Weźmiemy pod lupę wyniki badań, żeby móc jak najlepiej opracować konkretne rozwiązania – powiedziała Michalina Kasprzyk z Wydziału Informatyki AGH.

 

 

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