Energetyka

Norweski projekt Orlenu z unijnym dofinansowaniem dla innowacyjnych technologii klimatycznych

Atlas – wspólna inicjatywa firm Orlen Upstream Norway, Aker BP i Höegh Evi – otrzyma 223 mln euro z Funduszu Innowacyjnego Unii Europejskiej. Wsparcie posłuży do uruchomienia sieci transportu i magazynowania dwutlenku węgla na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Atlas ma umożliwić zatłaczanie 6 mln ton CO2 rocznie, a jego uruchomienie planowane jest na 2031 rok.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

21 października 2026, 14:35
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Orlen

Orleni Aker BP zakładają, że ostateczna decyzja inwestycyjna w sprawie realizacji projektu Atlas zostanie podjęta w 2028 r.

fot: Orlen

Atlas – wspólna inicjatywa firm Orlen Upstream Norway, Aker BP i Höegh Evi – otrzyma 223 mln euro z Funduszu Innowacyjnego Unii Europejskiej. Wsparcie posłuży do uruchomienia sieci transportu i magazynowania dwutlenku węgla na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Atlas ma umożliwić zatłaczanie 6 mln ton CO2 rocznie, a jego uruchomienie planowane jest na 2031 rok.

Podziemne magazynowanie dwutlenku węgla to szansa na dalsze funkcjonowanie tych gałęzi przemysłu, w których ograniczenie emisji jest trudne ze względów technologicznych. Zamiast ponosić koszty emisji albo ograniczać działalność, firmy z tych branż będą mogły wyłapywać dwutlenek węgla i składować go w podziemnych magazynach, takich jak Atlas. Decyzja Komisji Europejskiej o dofinansowaniu tego projektu potwierdza jego innowacyjność, potencjał w zakresie ograniczania emisji, a także efektywność kosztową. Dzięki współpracy Orlenu z Aker BP i Höegh Evi możemy oferować rozwiązania, na które czeka europejski przemysł. To także metoda by wykorzystać kompetencje i doświadczenia zdobywane w projektach Upstream w innych gałęziach gospodarki – powiedział Wiesław Prugar, wiceprezes zarządu Orlenu ds. Upstream.

 
Projekt Atlas jest realizowany w oparciu o koncesję EXL011 na zatłaczanie CO2 zlokalizowaną w norweskiej części Morza Północnego. Jej udziałowcami są Aker BP (80 proc. udziałów) i Orlen Upstream Norway (20 proc.). Aker BP pełni również rolę operatora koncesji. Partnerzy odpowiadają za budowę infrastruktury umożliwiającej bezpieczne zatłaczanie i trwałe magazynowanie dwutlenku węgla w formacjach geologicznych znajdujących się ok. 2000 metrów pod dnem morza.

Za logistykę transportu dwutlenku węgla będzie odpowiadał Höegh Evi. Gaz będzie dostarczany na miejsce w postaci płynnej za pomocą wyspecjalizowanych statków.

Partnerzy projektu planują, że dwutlenek węgla będzie zatłaczany bezpośrednio ze statków transportowych. Pozwoli to wyeliminować konieczność budowy, a następnie obsługi nawodnych platform do odbioru i zatłaczania CO2. Takie rozwiązanie umożliwi zmniejszenie nakładów inwestycyjnych i operacyjnych związanych z funkcjonowaniem magazynu.

Orlen i Aker BP zakładają, że ostateczna decyzja inwestycyjna w sprawie realizacji projektu Atlas zostanie podjęta w 2028 r., co umożliwi rozpoczęcie zatłaczania w 2031 roku. Planowana przepustowość instalacji to 6 mln ton CO2 rocznie, jednak warunki geologiczne koncesji pozwalają na zwiększenie zatłaczania do co najmniej 10 mln ton rocznie, w przypadku odpowiedniego zainteresowania ze strony klientów. Partnerzy planują wykorzystać na koncesji instalacje modułowe, które ułatwią sprawne skalowanie projektu.

Atlas znalazł się w gronie 77 projektów wybranych przez Komisję Europejską do dofinansowania z Funduszu Innowacyjnego w ramach wsparcia technologii neutralnych emisyjnie. Łączna wartość przyznanych dotacji wyniosła 3,4 mld euro. O środki ubiegało się 358 projektów, wnioskujących łącznie o 17,5 mld euro dofinansowania.

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