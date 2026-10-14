Najtańsza benzyna w Wielkopolsce, a diesel - na Podlasiu

Najtańsza benzyna obecnie jest w Wielkopolsce, gdzie za jej litr płaci się średnio 6,92 zł; najtańszy diesel jest z kolei na Podlasiu, gdzie kosztuje on średnio 7,95 zł za litr - podał w środę e-petrol.pl. Z kolei najtańszy gaz jest na Górnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu i kosztuje średnio 3,33 zł.

Najtańsza benzyna obecnie jest w Wielkopolsce, gdzie za jej litr płaci się średnio 6,92 zł; najtańszy diesel jest z kolei na Podlasiu, gdzie kosztuje on średnio 7,95 zł za litr - podał w środę e-petrol.pl. Z kolei najtańszy gaz jest na Górnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu i kosztuje średnio 3,33 zł.

Analitycy e-petrol.pl zwrócili uwagę, że pomimo obowiązywania pakietu CPN kierowcy płacą za tankowanie więcej niż tydzień temu.

"Wzrost cen ropy na światowych rynkach spowodował, że ceny paliw na stacjach, dostosowywane do maksymalnych, ustalanych przez ministra energii, wyraźnie poszły w górę" - dodali.

Ceny w górę

Przypomnieli, że w środę, zgodnie z treścią obwieszczenia Ministra Energii, ceny maksymalne wynoszą - dla benzyny bezołowiowej 95: 7,11 zł/l, dla benzyny bezołowiowej 98: 8,01 zł/l a dla oleju napędowego: 7,98 zł/l. W czwartek natomiast cena 95 nie powinna na żadnej stacji przekroczyć 7,01 zł/l, 98 - 7,83 zł/l zaś diesla 8,05 zł/l.

Zdaniem analityków w ciągu ostatniego tygodnia średnia ogólnopolska cena 95-oktanowej benzyny E10 wzrosła o 18 groszy do poziomu 6,97 zł/l. Olej napędowy podrożał o 20 groszy i jego litr kosztuje dziś przeciętnie 7,98 zł. LPG w porównaniu do wyników ostatniego notowania jest droższe o 14 groszy i kosztuje 3,39 zł/l.

Aktualnie benzyna 95 z ceną 7,06 jest najdroższa na Podlasiu i w województwie świętokrzyskim. Najwyższa średnia cena diesla to 7,99 zł/l i obowiązuje ona w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim oraz śląskim. W województwie świętokrzyskim z ceną 3,53 zł/l najdroższy jest autogaz.

Jak podali analitycy, benzyna 95 jest najtańsza w Wielkopolsce, gdzie za jej litr płaci się 6,92 zł. Diesel z ceną 7,95 zł/l kosztuje najmniej na Podlasiu, a LPG kosztuje po 3,33 zł/l na Górnym Śląsku oraz na Kujawach i Pomorzu.