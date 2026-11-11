Po szychcie

Na zabytkowym szybie kopalni zawisła gigantyczna biało-czerwona flaga

Na zabytkowym, 45-metrowym szybie kopalni Jawiszowice zawisła gigantyczna biało-czerwona flaga. W ten sposób uczczono 108. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

11 listopada 2026, 15:42
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Materiały prasowe

fot: Materiały prasowe

Na zabytkowym, 45-metrowym szybie kopalni Jawiszowice zawisła gigantyczna biało-czerwona flaga. W ten sposób uczczono 108. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wyjątkowa flaga o wymiarach 12 na 3 metry pojawiła się na konstrukcji szybu „Andrzej III”. 

To hołd złożony zarówno bohaterom walczącym o wolną Ojczyznę, jak i górniczej braci, dzięki której polskie „czarne złoto” jest wydobywane do dziś.

 - Kopalnia Brzeszcze i Jawiszowice ze swoją historia sięgającą 1903 roku, której dwa zabytkowe szyby na terenie Jawiszowic są obecnie pod opieką naszej Fundacji, była pierwszą i jedyną Polską Państwową Kopalnią Węgla w XX leciu międzywojennym - podkreślają przedstawiciele Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, którzy opiekują się Zabytkową kopalnią w Jawiszowicach.

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