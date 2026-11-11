Na zabytkowym szybie kopalni zawisła gigantyczna biało-czerwona flaga

11 listopada w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie będzie można zobaczyć wystawę „Piękna nasza Polska. To, co najcenniejsze”. Przygotowana przez KGHM Polska Miedź S.A. ekspozycja opowie o ludziach, odkryciach i osiągnięciach, które zmieniały Polskę i budowały jej pozycję na świecie. Wydarzenie jest częścią obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz jubileuszu 65-lecia Polskiej Miedzi. Wystawa będzie otwarta dla wszystkich zwiedzających od godziny 12:00 do 17:30. Wstęp jest bezpłatny.