Na zabytkowym szybie kopalni zawisła gigantyczna biało-czerwona flaga
Na zabytkowym, 45-metrowym szybie kopalni Jawiszowice zawisła gigantyczna biało-czerwona flaga. W ten sposób uczczono 108. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
fot: Materiały prasowe
fot: Materiały prasowe
Na zabytkowym, 45-metrowym szybie kopalni Jawiszowice zawisła gigantyczna biało-czerwona flaga. W ten sposób uczczono 108. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wyjątkowa flaga o wymiarach 12 na 3 metry pojawiła się na konstrukcji szybu „Andrzej III”.
To hołd złożony zarówno bohaterom walczącym o wolną Ojczyznę, jak i górniczej braci, dzięki której polskie „czarne złoto” jest wydobywane do dziś.
- Kopalnia Brzeszcze i Jawiszowice ze swoją historia sięgającą 1903 roku, której dwa zabytkowe szyby na terenie Jawiszowic są obecnie pod opieką naszej Fundacji, była pierwszą i jedyną Polską Państwową Kopalnią Węgla w XX leciu międzywojennym - podkreślają przedstawiciele Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, którzy opiekują się Zabytkową kopalnią w Jawiszowicach.