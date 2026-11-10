Agencja powołuje się na informacje, które przekazał operator litewskiej sieci elektroenergetycznej Litgrid. Jak podkreślił, celem ma być zwiększenie odporności na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak sabotaż. Litwa planuje utworzyć 7 stref sieci elektroenergetycznej.

Mają być zdolne do autonomicznego działania, zgodnie z projektem wzorowanym na ukraińskim systemie utrzymywania mocy wyjściowej – pisze Reuters.

W przyszłym roku Litwa uruchomi neutralne technologicznie aukcje dla nowych elektrowni. Nie sprecyzowano jeszcze, jakiego rodzaju paliwo będzie przez nie wykorzystywane. Wymogiem jest jednak to, by elektrownie mogły wytwarzać energię elektryczną nawet w dniach, gdy nie będzie wiatru i słońca. Model wyspy energetycznej powinien w pełni funkcjonować do 2033 roku.