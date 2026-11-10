Energetyka

Na Litwie powstanie 10 nowych elektrowni. Mają zwiększyć odporność na sabotaż

Litwa planuje wybudować 10 nowych elektrowni do 2033 roku, zwiększając swoją moc produkcyjną o 800 megawatów – podał Reuters.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

10 listopada 2026, 14:03
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Pixabay.com

Litwa chce zwiększyć odporność na sytuacje kryzysowe.

fot: Pixabay.com

Litwa planuje wybudować 10 nowych elektrowni do 2033 roku, zwiększając swoją moc produkcyjną o 800 megawatów – podał Reuters.

Agencja powołuje się na informacje, które przekazał operator litewskiej sieci elektroenergetycznej Litgrid. Jak podkreślił, celem ma być zwiększenie odporności na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak sabotaż. Litwa planuje utworzyć 7 stref sieci elektroenergetycznej. 

Mają być zdolne do autonomicznego działania, zgodnie z projektem wzorowanym na ukraińskim systemie utrzymywania mocy wyjściowej – pisze Reuters.

W przyszłym roku Litwa uruchomi neutralne technologicznie aukcje dla nowych elektrowni. Nie sprecyzowano jeszcze, jakiego rodzaju paliwo będzie przez nie wykorzystywane. Wymogiem jest jednak to, by elektrownie mogły wytwarzać energię elektryczną nawet w dniach, gdy nie będzie wiatru i słońca. Model wyspy energetycznej powinien w pełni funkcjonować do 2033 roku.

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