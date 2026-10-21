Ministerstwo Energii uruchomiło kolejną odsłonę ogólnopolskiej kampanii „Czas zrozumieć Atom”. Jej przewodniczką ponownie jest Maria Skłodowska-Curie, a trzy nowe spoty telewizyjne oraz działania edukacyjne mają przybliżać Polakom bezpieczeństwo energetyki jądrowej i jej znaczenie dla kraju.

Ministerstwo Energii uruchomiło kolejną odsłonę ogólnopolskiej kampanii „Czas zrozumieć Atom”. Jej przewodniczką ponownie jest Maria Skłodowska-Curie, a trzy nowe spoty telewizyjne oraz działania edukacyjne mają przybliżać Polakom bezpieczeństwo energetyki jądrowej i jej znaczenie dla kraju.

Wiedza zamiast obaw

Nowa część kampanii kontynuuje narrację zapoczątkowaną w 2025 roku. Maria Skłodowska-Curie prowadzi widzów przez zagadnienia związane z działaniem elektrowni jądrowych, bezpieczeństwem tej technologii oraz korzyściami, jakie może przynieść Polsce.

Kampania koncentruje się na trzech obszarach:

bezpieczeństwie – wyjaśnianiu zasad działania elektrowni i współczesnych rozwiązań technologicznych;

zdrowiu i życiu ludzi – w tym kwestiach związanych z bezpieczeństwem technologii jądrowych;

korzyściach dla Polski – stabilnych dostawach energii oraz możliwościach rozwoju gospodarki.

Punktem wyjścia pozostają słowa noblistki: „Niczego w życiu nie należy się bać, trzeba to tylko rozumieć”. Ministerstwo podkreśla, że celem działań jest rzeczowa rozmowa o atomie oparta na faktach, a nie emocjach.

Potrzeba edukacji potwierdzona badaniem

Znaczenie komunikacji społecznej pokazuje badanie opinii publicznej zlecone przez Ministerstwo Energii w 2025 roku. Aż 95,5 proc. respondentów uznało, że kampanie edukacyjno-informacyjne o energetyce jądrowej są potrzebne.

Jak wskazuje resort, działania edukacyjne mają zwiększać świadomość społeczną i wzmacniać stabilny, świadomy poziom akceptacji dla technologii jądrowej. Kampania obejmuje spoty telewizyjne i internetowe, aktywności w mediach społecznościowych, podcasty oraz materiały wideo.

Atom w polskiej transformacji

Nowa odsłona kampanii wpisuje się w przygotowania do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie na Pomorzu. Trzy planowane bloki mają zapewnić stabilną energię odpowiadającą zapotrzebowaniu około 12 mln gospodarstw domowych.

Resort informuje, że przygotowania inwestycji przyspieszyły: Komisja Europejska zaakceptowała model wsparcia finansowego, Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły wniosek o zezwolenie na budowę, a teren inwestycji przekazano wykonawcy. Trwają zaawansowane prace przygotowawcze.

Wylanie tzw. betonu jądrowego, czyli rozpoczęcie właściwej budowy, planowane jest w 2028 roku. Pierwszy blok ma rozpocząć pracę w 2036 roku, a kolejne – w latach 2037 i 2038.

Druga elektrownia w przygotowaniu

Równolegle przygotowywana jest druga polska elektrownia jądrowa. 13 października 2026 roku Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE podpisały porozumienie określające zasady współpracy przy tym projekcie.

Trwa także dialog konkurencyjny z podmiotami ze Stanów Zjednoczonych, Francji i Kanady. Jego celem jest wybór dostawcy technologii oraz partnera inwestycji.

Ministerstwo Energii zaznacza, że rozwój atomu wymaga nie tylko realizacji inwestycji, ale również społecznego zrozumienia tej technologii. Kampania „Czas zrozumieć Atom” jest finansowana ze środków publicznych w ramach Programu polskiej energetyki jądrowej.

