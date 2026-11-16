Energetyka

Lutkowski: Rozproszona energia, wspólna odpowiedzialność

Systemy teleinformatyczne, technologie operacyjne i automatyka przemysłowa zwiększają efektywność, wspierają diagnostykę i ograniczają ryzyko awarii.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

16 listopada 2026, 08:15
źródło: portal gospodarka i ludzie

Z perspektywy zarządzania przedsiębiorstwem cyberbezpieczeństwo nie jest wyłącznie kosztem ochrony systemów, lecz inwestycją w niezawodność, bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania zakładów – wskazuje Waldemar Lutkowski.

Systemy teleinformatyczne, technologie operacyjne i automatyka przemysłowa zwiększają efektywność, wspierają diagnostykę i ograniczają ryzyko awarii.

Utrata dostępu do systemu sterowania może mieć dla zakładu przemysłowego konsekwencje wykraczające daleko poza informatykę. O tym, dlaczego cyberbezpieczeństwo stało się częścią zarządzania ciągłością wydobycia i wytwarzania energii, mówił podczas IV Kongresu Energetyki Rozproszonej w Krakowie Waldemar Lutkowski, prezes PGE GiEK.

Wspólna inicjatywa PIG-PIB (ISAC-SIG), DKWOC i AGH wniosła do kongresowej dyskusji doświadczenia przedsiębiorstw surowcowych i energetycznych oraz perspektywę współpracy przemysłu, wojska i nauki. Panel „Rozproszona energia, wspólna odpowiedzialność. Cyberbezpieczeństwo jako warunek bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej”, prowadzony przez Artura Dyczkę, przewodniczącego ISAC-SIG, był miejscem rozmowy o praktycznych warunkach odporności sektora. Waldemar Lutkowski, prezes PGE GiEK, przedstawił spojrzenie przedsiębiorstwa, którego infrastruktura obejmuje wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

Cyfryzacja zmienia charakter ryzyka

Systemy teleinformatyczne, technologie operacyjne i automatyka przemysłowa zwiększają efektywność, wspierają diagnostykę i ograniczają ryzyko awarii. Jednocześnie tworzą nowe zależności. Zakłócenie produkcji może wynikać z utraty dostępności sterowania, przerwania komunikacji między urządzeniami albo nieuprawnionej ingerencji w parametry pracy.

– Konsekwencje mogą wykraczać poza obszar informatyki i wpływać na dostępność urządzeń, ciągłość produkcji, organizację pracy, a w określonych sytuacjach również na bezpieczeństwo pracowników – wyjaśnia Waldemar Lutkowski.

PGE GiEK – jak wyjaśnia -  identyfikuje kluczowe procesy i zasoby, analizuje zależności między infrastrukturą techniczną a systemami ICT/OT, ocenia ryzyko i dobiera zabezpieczenia. Procedury reagowania na incydenty oraz plany ciągłości działania mają pomagać w ograniczaniu skutków zakłóceń i bezpiecznym odtwarzaniu procesów.

Odporność wymaga współpracy ludzi

Odpowiedzialność obejmuje także automatyków, elektryków, operatorów, inżynierów, utrzymanie ruchu, właścicieli procesów i służby bezpieczeństwa fizycznego. Ich współpraca pozwala rozpoznawać zagrożenia i oceniać wpływ incydentu na proces technologiczny.

– Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka. Celem jest utrzymywanie go na akceptowalnym poziomie poprzez odpowiednie zabezpieczenia, monitorowanie, reagowanie na incydenty i przygotowanie do odtworzenia działania – wyjaśnia Waldemar Lutkowski.

Prezes wskazuje na łączenie mechanizmów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla ICT/OT, analizy ryzyka, zarządzania incydentami i scenariuszy ciągłości działania. Ochrona ma obejmować zarówno systemy cyfrowe, jak i zależne od nich procesy technologiczne.

– Z perspektywy zarządzania przedsiębiorstwem cyberbezpieczeństwo nie jest więc wyłącznie kosztem ochrony systemów, lecz inwestycją w niezawodność, bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania zakładów – wskazuje Waldemar Lutkowski.

 

 

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