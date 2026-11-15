Rzadko zdarzają się książki tak pięknie napisane i z tak wzruszającym głównym bohaterem, że można się w nich zakochać od pierwszej strony. „Niecodzienne przypadki Denny’ego Vossa” do nich należą. Denny, nieporadny trzydziestolatek, miłośnik zwierząt i przyrody zawsze chciał czynić dobro. Jak to się więc stało, że został posądzony o morderstwo?

Rzadko zdarzają się książki tak pięknie napisane i z tak wzruszającym głównym bohaterem, że można się w nich zakochać od pierwszej strony. „Niecodzienne przypadki Denny’ego Vossa” do nich należą. Denny, nieporadny trzydziestolatek, miłośnik zwierząt i przyrody zawsze chciał czynić dobro. Jak to się więc stało, że został posądzony o morderstwo?

Denny Voss to dobry syn, kuzyn i brat. Ma 30 lat, mieszka z mamą w małym miasteczku w Minnesocie. Opiekuje się niewidomym i głuchym bernardynem, który się wabi George. Poznał już wiekowego psa w schronisku, gdy był tam opiekunem. Gdy George miał zostać uśpiony, zabrał go do domu.

U Denny’ego zdiagnozowano deficyt rozwojowy, który był następstwem komplikacji przy porodzie. Denny jednak świetnie sobie radzi. Ma pracę w jednym z miejskich przedsiębiorstw, razem z kuzynem sprząta z dróg zabite zwierzęta. Nieraz się zdarzało, że rozpaczał nad ich losem i smutny wracał do domu.

Bohatera wyróżniają niestandardowe pomysły, od których głowa boli jego najbliższych. Jakie? Ano takie, jak ten z gęsią kanadyjską sąsiadów, którą Denny nazywał Tom Hanks. Bywało, że gąsior postraszył Denny’ego, ale ten nie miał mu tego za złe. Gdy przeczytał, że takie gęsi żyją z partnerami, postanowił mu pomóc. Denny stwierdził, że skoro mieszka zaledwie 20 kilometrów od kanadyjskiej granicy, a gęś jest kanadyjska, to podwiezie ją pod granicę, by tam odnalazła swojego partnera. Inaczej, mieszkając w Stanach Zjednoczonych, będzie zawsze przygnębiona. Jak pomyślał, tak zrobił. Zapakował gąsiora na rower, pojechał do Kanady, przerzucił przez ogrodzenie graniczne, zdrzemnął się na chwilę po tym wysiłku, a potem to go już złapała amerykańska oraz kanadyjska służba graniczna.

Takich przypadków, gdy Denny naprawdę chciał dobrze, a wyszło jak wyszło, było o wiele więcej. Gdy spakował na sanki broń z domowej piwnicy, by je zawieźć na policję, też mu się to nie udało, bo sanki uderzyły w drzewo, a broń się rozsypała. Pech chciał, że ekspresowo pojawiła się w tym miejscu policja. Szybko też okazało się, że z jednej z przewożonych sztuk broni zabito sąsiada Denny’ego. Chłopak trafia więc do aresztu, posądzony o morderstwo, a przecież nie potrafił skrzywdzić nawet muchy.

Czekając w areszcie na proces, zaprzyjaźnia się ze specjalnie przydzielonym mu terapeutą. Razem z doktorem analizują całe jego życie, które wcale nie było proste i zabawne. Denny przeżył też wstrząsy, stracił ojca, a do tego odkrył rodzinne sekrety. W areszcie bardzo tęskni za swoim bernardynem. Gdy George przestaje jeść, Denny dostaje zgodę na odwiedzenie psiaka w domu w policyjnej asyście.

Ma też obrończynię, dla której jest to pierwsza duża sprawa, ale Denny nosi przekonanie, że adwokatka zrobi dla niego wszystko.

Narratorem w książce jest Denny, świetnie scharakteryzowany, także przez ufne spojrzenie na wszystkich i wszystko, co go otacza. Jeśli nie rozumie pewnych sformułowań, pyta o nie, a potem w zabawny sposób tłumaczy je czytelnikowi. Ma tak dobre serce, że zjednuje sobie wszędzie przyjaciół, z wyjątkiem osób, które zawsze były złe i źle traktowały chłopaka.

Jeśli ktoś jest gotowy na dawkę humoru i wzruszające opisy losów Denny’ego, warto sięgnąć po tę książkę. Sama autorka przyznała, że pisanie tej powieści sprawiało jej olbrzymią przyjemność. Takie same odczucia towarzyszą też czytającym.

Holly Kennedy, „Niecodzienne przypadki Denny’ego Vossa”, Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2026, stron 414, przekład: Janusz Ochab