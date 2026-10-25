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Kryminał na weekend: „Podcaster”. Zbrodnia w Katowicach

Na wydawniczym rynku jest już najnowsza powieść Magdaleny Majcher. To „Podcaster”, którego akcja dzieje się w Katowicach w grudniu 2025 roku. Jeśli czytelnik pochodzi z tego miasta, będzie swobodnie podążał ścieżkami głównych bohaterów.

Monika Krezel

Monika Krężel

25 października 2026, 14:55
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Monika Krężel

Magdalena Majcher, „Podcaster”, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2026, stron 318

fot: Monika Krężel

Na wydawniczym rynku jest już najnowsza powieść Magdaleny Majcher. To „Podcaster”, którego akcja dzieje się w Katowicach w grudniu 2025 roku. Jeśli czytelnik pochodzi z tego miasta, będzie swobodnie podążał ścieżkami głównych bohaterów.

Łukasz Płonka jest młodym podcasterem, twórcą true crime, opowiadającym na swoim kanale o nierozwiązanych sprawach kryminalnych. Wraca do popełnianych zbrodni, przegląda akta, próbuje wytypować potencjalnych podejrzanych.

Na rynku ma konkurentów, których podcasty cieszą się równie dużym zainteresowaniem odbiorców, jak i opowieści Łukasza. Wśród nich jest Miłosz Majchrzak, który ma trochę inny sposób pracy – przede wszystkim zbiera relacje bliskich ofiar.

Gdy Miłosz zostaje brutalnie zamordowany, Łukasz zostaje głównym podejrzanym. Powód jest prosty. Na jednej z konwencji panowie się pobili, wszystko wyciekło do sieci.

Śmierć Miłosza w grudniu 2025 roku wstrząsnęła internetem, a fala hejtu wylała się na Łukasza. Na szczęście ten potrafił udowodnić policji, co robił w noc poprzedzającą zabójstwo podcastera. 

Łukasz postanawia dowieść prawdy sam – chce nie tylko udowodnić, że nie ma z tą sprawą nic wspólnego, ale i znaleźć zabójcę podcastera. Prowadzi poszukiwania wraz z Leną, dziennikarką śledczą z Warszawy. Wracają do ostatnich spraw, którym zajmował się Miłosz, spotykają z informatorami, odwiedzają rodziny ofiar i szybko odkrywają, że w policji jest kret.

Dwie sprawy główni bohaterowie typują jako te, które mogłyby doprowadzić do śmierci Miłosza. Pierwsza to zabójstwo rodziny Madlińskich, druga - tajemnicza śmierć młodej kobiety Żanety Kujawiak, której rodzice od lat zbierają dowody na to, że ich córka nie zmarła z przyczyn naturalnych. Miłosz próbował powiązać obie tragedie, robią to także podcasterzy.

Akcja kryminału dzieje się w Katowicach, czytelnicy stąd bez problemu rozpoznają charakterystyczne miejsca, którymi podążają główni bohaterowie. Od Strefy Kultury, po znane kafejki i tunel przy Tylnej Mariackiej.

Autorka zdecydowała się nie tylko na opowieść o losach podcasterów, pokazujących, jak cienka jest granica między prawdziwym życiem a tym, który dostajemy online. Przedstawiła także historie, którymi zajmował się Miłosz, co spowodowało, iż mamy w kryminale dwutorową narrację.

I tak jak w amerykańskich kryminałach, dobro zwycięża zło i jest duża nadzieja na to, że sprawcy zbrodni zostaną ukarani.

Magdalena Majcher, „Podcaster”, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2026, stron 318.

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