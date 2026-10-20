Kopalnia dostanie 50 mln zł na zakup kombajnu "continuous miner"

Prawie 50 mln zł pożyczki i dotacji od NFOŚiGW otrzyma Kopalnia Soli "Kłodawa" na zakup m.in. kombajnu górniczego - poinformowała w poniedziałek spółka.

Prawie 50 mln zł pożyczki i dotacji od NFOŚiGW otrzyma Kopalnia Soli "Kłodawa" na zakup m.in. kombajnu górniczego - poinformowała w poniedziałek spółka.

Inwestycja ma zwiększyć efektywność energetyczną i ograniczyć emisję dwutlenku węgla. W ramach pozyskanego dofinansowania kłodawski zakład dostanie niemal 14,8 mln zł dotacji i ponad 34,5 mln zł pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na zakup nowoczesnego kombajnu górniczego typu

Pieniądze - jak przekazała spółka w poniedziałkowym komunikacie - przeznaczone zostaną na zakup nowoczesnego kombajnu górniczego typu "continuous miner" oraz modernizację niezbędnej infrastruktury. Zakup kombajnu pozwoli na równoległe urabianie z wykorzystaniem materiałów wybuchowych oraz urabianie mechaniczne - poinformowała kopalnia w komunikacie.

Kopalnia będzie mogła dzięki temu ograniczyć zużycie energii elektrycznej i oleju napędowego oraz zredukować emisję dwutlenku węgla i zanieczyszczeń związanych z wydobyciem.

- To kolejny krok w konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju - oceniła spółka w komunikacie.

Jak przypomniały władze kopalni, w ostatnich latach spółka zainwestowała w rozwój zakładu ponad 160 mln zł własnych środków. Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A. jest największą czynną kopalnią soli kamiennej w kraju. Eksploatacja soli rozpoczęła się w tym miejscu w roku 1956. W kopalni istnieje najgłębsza w Polsce podziemna trasa turystyczna na poziomie 600 m pod ziemią. 89,22 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki posiada Agencja Rozwoju Przemysłu.

Zakład zatrudnia ok. 740 pracowników. W ostatnich miesiącach o spółce zrobiło się głośno z powodu planów stworzenia w nieczynnych wyrobiskach podziemnego składowiska odpadów. Kopalnia złożyła do burmistrza Kłodawy wniosek dot. ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla tego projektu. Pomysł magazynowania w kopalni odpadów skrytykowali w kolejnych tygodniach lokalni posłowie i samorządowcy; burmistrz zostawił wniosek bez rozpoznania.

W połowie września zarząd Kopalni Soli Kłodawa S.A. poinformował o wstrzymaniu procesu; jednocześnie władze spółki wystąpiły do PIG-PIB i AGH w Krakowie o niezależną naukową ocenę projektu. Opracowanie analiz może zająć około pół roku.