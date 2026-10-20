Gospodarka

Konflikt na Bliskim Wschodzie ma ograniczony wpływ na polską gospodarkę

Dane o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw wskazują m.in. na ograniczony wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na polską gospodarkę - ocenił starszy ekonomista Credit Agricole Krystian Jaworski, komentując wtorkowe dane GUS.

Pap

20 października 2026, 17:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Adam Rostecki/Instytut Korfantego

Polska gospodarka trzyma się nieźle

fot: Adam Rostecki/Instytut Korfantego

Dane o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw wskazują m.in. na ograniczony wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na polską gospodarkę - ocenił starszy ekonomista Credit Agricole Krystian Jaworski, komentując wtorkowe dane GUS.

Główny Urząd Statystyczny poinformował we wtorek, że produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 4,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 17,0 proc.; produkcja budowlano-montażowa we wrześniu spadła o 9,0 proc. rdr, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 3,0 proc.; przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2026 r. wzrosło o 5,9 proc. rdr i wyniosło 9266,48 zł. Natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 0,1 proc. niższe niż w sierpniu br. i o 0,8 proc. niższe niż we wrześniu 2025 r. 

"Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej oraz wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw, stanowią wsparcie dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w III kw. (3,7 proc. r/r wobec 4,1 proc. w II kw.). Dzisiejsze dane wspierają również naszą dotychczasową ocenę, zgodnie z którą negatywny wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na sytuację gospodarczą w Polsce pozostaje ograniczony" - przekazał w komentarzu Jaworski. 

Zdaniem Credit Agricole wydźwięk opublikowanych we wtorek danych z polskiej gospodarki jest neutralny dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. "(...) dynamika produkcji ukształtowała się wyraźnie powyżej naszej prognozy (2,8 proc.) i konsensusu rynkowego (3,1 proc.). Wynik ten jest tym bardziej pozytywny, że został osiągnięty mimo efektu wysokiej bazy sprzed roku. 

Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się we wrześniu o 3,4 proc. m/m, co wskazuje na ponowne wzmocnienie trendu wzrostowego aktywności w przemyśle" - stwierdził Jaworski. 

W jego ocenie do przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej we wrześniu przyczyniły się przede wszystkim branże eksportowe oraz branże nieeksportowe niezwiązane z budownictwem. 

Relatywnie dobre wyniki branż eksportowych są spójne z wrześniowymi danymi o koniunkturze w przetwórstwie strefy euro i Niemiec. W naszej ocenie wrześniowe dane o produkcji przemysłowej sugerują, że impulsy sprzyjające ożywieniu w przetwórstwie strefy euro, w tym rosnący popyt na technologie związane ze sztuczną inteligencją oraz wzrost zamówień na sprzęt związany z wyższymi wydatkami obronnymi, zaczynają znajdować odzwierciedlenie również w dynamice aktywności w polskim przemyśle - wskazał ekonomista. 

Zwrócił uwagę na przyspieszenie wzrostu produkcji dóbr inwestycyjnych do 6,8 proc. r/r we wrześniu wobec 4,7 proc. w sierpniu. 

"Może to wskazywać, że poprawa popytu zewnętrznego częściowo kompensuje stopniowo wygasające wsparcie dla aktywności inwestycyjnej firm związane z realizacją projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy" - ocenił. 

Zdaniem ekonomisty silny spadek produkcji budowlano-montażowej we wrześniu wynikał w znacznym stopniu z wygaśnięcia efektu związanego z realizacją inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy. 

"Jak wskazywaliśmy przed miesiącem (...) konieczność zakończenia do końca sierpnia części inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych sprzyjała przyspieszeniu prac budowlanych w tym okresie, przejściowo podbijając dynamikę produkcji" - przekazał.

 Ekonomista Credit Agricole zaznaczył, że dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniła się we wrześniu w porównaniu do sierpnia. Jednocześnie liczba etatów zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 7,4 tys. 

"Wynik ten jest spójny z naszą oceną, zgodnie z którą utrzymujący się od IV kw. 2023 r. spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym wynika w znacznym stopniu z osiągania wieku emerytalnego przez osoby zatrudnione" - dodał. 

Jego zdaniem przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń we wrześniu wynikało przede wszystkim ze zwiększenia dynamiki płac w górnictwie oraz kategorii "handel; naprawa pojazdów samochodowych". 

"Uważamy, że presja płacowa w sektorze przedsiębiorstw pozostaje umiarkowana. Z uwagi na silny wzrost inflacji we wrześniu  dynamika płac w ujęciu realnym zmniejszyła się do 1,7 proc. r/r we wrześniu z 2,1 proc. w sierpniu. W efekcie realna dynamika funduszu płac spadła do 0,9 proc. r/r we wrześniu wobec 1,3 proc. w sierpniu i ukształtowała się na najniższym poziomie od lipca 2023 r." - wskazał ekonomista.

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