Kolejne prace nad projektem pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Rozpoczął się due diligence projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej; zakończenie tego etapu umożliwi prace nad dokumentacją kredytową z wybraną grupą instytucji - poinformowała w środę spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Polskie Elektrownie Jądrowe w marcu złożyły także wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki

Rozpoczął się due diligence projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej; zakończenie tego etapu umożliwi prace nad dokumentacją kredytową z wybraną grupą instytucji - poinformowała w środę spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo, a inwestorem jest spółka PEJ.

“Rozpoczęliśmy due diligence (proces analizy i oceny przedsiębiorstwa przed transakcją - PAP) projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej z udziałem ENCO, ERM i Howden. Prace obejmą ocenę techniczną, środowiskowo-społeczną i ubezpieczeniową oraz przygotowanie materiałów dla instytucji finansujących. Zakończenie tego etapu umożliwi rozpoczęcie prac nad dokumentacją kredytową z wybraną grupą instytucji“ - poinformowały PEJ.

“Równolegle rozpoczynamy współpracę z PMC oraz Pekao Investment Banking, którzy wspólnie jako doradca hedgingowy wesprze PEJ w zarządzaniu ryzykiem rynkowym związanym przede wszystkim ze zmianami kursów walut, stóp procentowych oraz cen towarów i usług“ - dodała spółka.

Wykonawcą pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ma być konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r. W sierpniu br. PEJ przekazały firmie Bechtel teren pod budowę elektrowni w Lubiatowie-Kopalinie w gminie Choczewo. Trwa tam drugi etap prac przygotowawczych, a także realizowane są pogłębione badania geologiczne. Polskie Elektrownie Jądrowe w marcu złożyły także wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki.