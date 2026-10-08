Energetyka

Kolejne prace nad projektem pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Rozpoczął się due diligence projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej; zakończenie tego etapu umożliwi prace nad dokumentacją kredytową z wybraną grupą instytucji - poinformowała w środę spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Pap

8 października 2026, 08:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Polskie Elektrownie Jądrowe w marcu złożyły także wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Rozpoczął się due diligence projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej; zakończenie tego etapu umożliwi prace nad dokumentacją kredytową z wybraną grupą instytucji - poinformowała w środę spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo, a inwestorem jest spółka PEJ.  

“Rozpoczęliśmy due diligence (proces analizy i oceny przedsiębiorstwa przed transakcją - PAP) projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej z udziałem ENCO, ERM i Howden. Prace obejmą ocenę techniczną, środowiskowo-społeczną i ubezpieczeniową oraz przygotowanie materiałów dla instytucji finansujących. Zakończenie tego etapu umożliwi rozpoczęcie prac nad dokumentacją kredytową z wybraną grupą instytucji“ - poinformowały PEJ.  

“Równolegle rozpoczynamy współpracę z PMC oraz Pekao Investment Banking, którzy wspólnie jako doradca hedgingowy wesprze PEJ w zarządzaniu ryzykiem rynkowym związanym przede wszystkim ze zmianami kursów walut, stóp procentowych oraz cen towarów i usług“ - dodała spółka. 

Wykonawcą pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ma być konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r. W sierpniu br. PEJ przekazały firmie Bechtel teren pod budowę elektrowni w Lubiatowie-Kopalinie w gminie Choczewo. Trwa tam drugi etap prac przygotowawczych, a także realizowane są pogłębione badania geologiczne. Polskie Elektrownie Jądrowe w marcu złożyły także wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki.

Powiązane tematy:

atom polski atom polska elektrownia jądrowa elektrownia jądrowa

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Energetyka atomowa

Rząd chce przyspieszyć atom. Bezterminowe decyzje lokalizacyjne dla elektrowni jądrowych

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt kolejnej nowelizacji tzw. specustawy jądrowej (UD382). Zmiany mają usunąć bariery administracyjne i prawne w przygotowaniu oraz realizacji inwestycji atomowych, w tym pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Paliwo

W weekend i w poniedziałek benzyna 95 ma kosztować najwyżej 6,97 zł za litr, diesel 8,06 zł

W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 - 7,85 zł, a oleju napędowego 8,06 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Ceny maksymalne wszystkich tych paliw będą wyższe niż w piątek.

Paliwo

W piątek maksymalne ceny paliw: litr benzyny 95 - 6,90 zł, oleju napędowego - 7,82 zł

Zgodnie z czwartkowym obwieszczeniem Ministra Energii w piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 - 7,77 zł, a oleju napędowego - 7,82 zł. Ceny maksymalne wszystkich paliw są zatem wyższe niż w czwartek. 

Nauka

Biowęgiel i wodór z odpadów to przyszłość energetyki

Odpady komunalne, a szczególne ich wysokoenergetyczna frakcja - RDF, uważane są za potencjalny surowiec do procesu zgazowania ukierunkowanego na wytwarzanie gazu o wysokiej zawartości wodoru.