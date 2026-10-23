ORLEN Termika Silesia rozpoczyna kluczową inwestycję w południowej części województwa śląskiego. Systemy ciepłownicze zakładów w Jastrzębiu-Zdroju i Pawłowicach zostaną połączone.

ORLEN Termika Silesia rozpoczyna kluczową inwestycję w południowej części województwa śląskiego. Systemy ciepłownicze zakładów w Jastrzębiu-Zdroju i Pawłowicach zostaną połączone.

W ramach inwestycji powstanie prawie 6,8 km sieci ciepłowniczej wraz z niezbędną infrastrukturą. Pozwoli to połączyć dwa systemy elektrociepłowni, które należą do spółki - Jastrzębie-Zdrój i Pniówek. Inwestycja będzie prowadzona do 2028 roku.

Nowe połączenie umożliwi przesył ciepła pomiędzy obiema instalacjami. Pozwoli to na bardziej elastyczną pracę systemów, a także zapewni dodatkowe możliwości zabezpieczenia dostaw ciepła w przypadku planowanych postojów lub sytuacji awaryjnych. Dla odbiorców w Jastrzębiu-Zdroju i Pawłowicach oznacza to większą stabilność dostaw ciepła systemowego – podaje ORLEN Termika.

Spółka podpisała umowę w sprawie realizacji inwestycji z konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM oraz Kelvin. Wartość kontraktu wynosi ponad 76 mln zł brutto.

Inwestycja to część planu modernizacji i rozwoju Grupy ORLEN. Dzięki uruchomieniu połączonego systemu zużycie paliw kopalnych spadnie o około 121 tys. GJ rocznie. Równocześnie emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o około 13,9 tys. ton w skali roku. Dzięki projektowi połączone układy mają spełniać kryteria efektywnego systemu ciepłowniczego.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło 50,8 mln zł. Całkowita wartość projektu to 102,7 mln zł.