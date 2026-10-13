JSW: XIII edycja konkursu BHP rozstrzygnięta. Kto zwyciężył?

240 pracowników, dziewięć miesięcy rywalizacji i wymagające pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakończyła się XIII edycja „Internetowego konkursu z zakresu znajomości zasad i przepisów BHP” organizowanego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Zwycięzcą tegorocznej edycji został Marcin Kubicki z KWK Budryk. Nagrody wręczono 13 października.

240 pracowników, dziewięć miesięcy rywalizacji i wymagające pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakończyła się XIII edycja „Internetowego konkursu z zakresu znajomości zasad i przepisów BHP” organizowanego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Zwycięzcą tegorocznej edycji został Marcin Kubicki z KWK Budryk. Nagrody wręczono 13 października.

Celem konkursu jest nie tylko sprawdzenie wiedzy pracowników, ale przede wszystkim promowanie bezpiecznych zachowań i podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń występujących w środowisku pracy. W górnictwie, gdzie bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie, systematyczne poszerzanie i utrwalanie wiedzy stanowi jeden z istotnych elementów budowania odpowiedzialnej kultury pracy - informuje JSW w komunikacie.

W tegorocznej edycji, trwającej od stycznia do końca września, udział wzięło 240 pracowników spółki. Rywalizacja była wymagająca, a wyniki osiągnięte przez najlepszych uczestników potwierdziły wysoki poziom ich przygotowania. Mimo zaciętej walki o czołowe lokaty nikomu nie udało się zdobyć maksymalnej liczby punktów.

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 5000 zł brutto zdobył Marcin Kubicki, starszy inspektor ds. przygotowania produkcji z KWK Budryk. To jego pierwszy triumf w konkursie, w którym uczestniczy od dziesięciu lat.

- Biorę udział w tym konkursie od dziesięciu lat i dopiero teraz udało mi się zdobyć pierwsze miejsce. To dla mnie duża satysfakcja, ale również potwierdzenie, że warto regularnie sprawdzać i poszerzać swoją wiedzę. Konkurs jest trudny, pytania wymagają dobrej znajomości przepisów i zasad BHP. Sam udział pozwala mi utrwalać wiedzę, przypominać sobie ważne zagadnienia i zwracać uwagę na kwestie, które mają bezpośrednie znaczenie w codziennej pracy - powiedział Marcin Kubicki, zwycięzca XIII edycji konkursu.

Drugie miejsce zajął Łukasz Młynek, starszy inspektor technologii górniczej z KWK Knurów-Szczygłowice ruch Knurów, który otrzymał nagrodę w wysokości 4000 zł brutto.

Na trzecim miejscu uplasował się Jarosław Gąska, dyspozytor do spraw metanometrii i tąpań z KWK Borynia-Zofiówka ruch Zofiówka. Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca wyniosła 3000 zł brutto.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 13 października. Spotkanie było okazją do podkreślenia znaczenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz docenienia pracowników, którzy konsekwentnie rozwijają swoje kompetencje i podejmują wyzwanie, jakim jest udział w konkursie.