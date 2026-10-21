JSW uruchomiła nowe ściany w Pniówku i Knurowie

Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczęła eksploatację dwóch nowych frontów wydobywczych. W kopalni Pniówek 20 października 2026 r. uruchomiono ścianę N-9 z 308 tys. ton wysokiej jakości węgla koksowego, a dzień wcześniej w Ruchu Knurów ruszyła ściana 6 z zasobami 380 tys. ton węgla.

Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczęła eksploatację dwóch nowych frontów wydobywczych. W kopalni Pniówek 20 października 2026 r. uruchomiono ścianę N-9 z 308 tys. ton wysokiej jakości węgla koksowego, a dzień wcześniej w Ruchu Knurów ruszyła ściana 6 z zasobami 380 tys. ton węgla.

Ściana N-9 w Pniówku

Nowy front eksploatacyjny w KWK Pniówek pracuje w partii N-2 i jest drugą ścianą eksploatowaną w tej części zakładu. Jej zasoby oceniono na 308 tys. ton dobrej jakości węgla koksowego, a prace mają trwać do czerwca 2027 roku.

Ściana N-9 ma 106 metrów długości i 658 metrów wybiegu. Jej wysokość sięga 4,2 metra, a front wyposażono w 69 sekcji obudów zmechanizowanych.

Uruchomienie N-9 ma istotne znaczenie dla planów produkcyjnych spółki. Wcześniej JSW informowała, że rozruch tej ściany został przesunięty z maja na listopad 2026 roku po wyrzucie gazów i skał oraz wypadku zbiorowym podczas drążenia dowierzchni N-9 w grudniu 2025 roku.

Nowy front w Knurowie

19 października nową ścianę uruchomiono w Ruchu Knurów KWK Knurów-Szczygłowice. Eksploatacja prowadzona jest w pokładzie 408/3, a zasoby ściany 6 wynoszą 380 tys. ton węgla.

Front ma 240 metrów długości i 752 metry wybiegu. Wysokość eksploatacji mieści się w przedziale od 1,5 do 2,2 metra, a prace zaplanowano do połowy 2027 roku.

Znaczenie dla produkcji

Łączne zasoby dwóch nowych ścian sięgają 688 tys. ton węgla. Ich rozruch wzmacnia bazę wydobywczą JSW w dwóch zakładach, a w przypadku Pniówka pozwala nadrobić opóźnienie związane z wcześniejszym wstrzymaniem robót przygotowawczych.

Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2011 r.