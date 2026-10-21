JSW odpowiada na zarzuty: Zlecenia dla firm z zewnątrz bez związku z odejściami górników
Jastrzębska Spółka Węglowa kategorycznie odrzuca zarzuty pojawiające się w mediach społecznościowych po wtorkowym komunikacie Coal Energy. Biuro prasowe spółki podkreśla, że realizowany program odejść pracowników nie ma żadnego związku ze zlecaniem zadań firmom zewnętrznym.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
JSW realizuje program naprawczy
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Jastrzębska Spółka Węglowa kategorycznie odrzuca zarzuty pojawiające się w mediach społecznościowych po wtorkowym komunikacie Coal Energy. Biuro prasowe spółki podkreśla, że realizowany program odejść pracowników nie ma żadnego związku ze zlecaniem zadań firmom zewnętrznym.
Przypomnijmy, we wtorek 20 października w mediach pojawiły się doniesienia na podstawie informacji prasowej spółki Coal Energy S.A., zarejestrowanej w Luksemburgu firmy z branży górniczej, która ogłosiła „umacnianie swojej pozycji na Śląsku”.
- Poprzez polską spółkę zależną Advanced Industrial Technologies firma weszła na rynek specjalistycznych usług górniczych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podpisując we wrześniu kontrakt na montaż i demontaż sekcji obudowy zmechanizowanej w Ruchu „Szczygłowice” oraz w październiku umowę awaryjną na odbudowę wyrobisk w Ruchu „Zofiówka” – poinformowało Coal Energy.
Przedstawiciele Coal Energy wskazali przy tym, że wdrażany przez JSW Program Naprawczy na lata 2026-2035, zakładający redukcję zatrudnienia o blisko 4,4 tysiąca osób przy jednoczesnym utrzymaniu celów produkcyjnych, wymusza na spółce szersze korzystanie z zewnętrznych firm inżynieryjnych.
Fala krytyki w social mediach
Publikacja komunikatów Coal Energy wywołała krytyczne komentarze w mediach społecznościowych. Autorzy wpisów pytali m.in. o zasadność i opłacalność angażowania zewnętrznego wykonawcy w inwestycje w JSW, w momencie, gdy spółka zmniejsza zatrudnienie.
Do spraw podnoszonych w dyskusjach internetowych odniosło się biuro prasowe JSW. Jak zaznaczają przedstawiciele spółki, łączenie realizowanego procesu osłonowego z angażowaniem firm zewnętrznych opiera się na „błędnych założeniach”.
JSW: Działania osłonowe niezależne od powierzania zadań zewnętrznym firmom
Przedstawiciele JSW podkreślają, że program odejść pracowników, realizowany w ramach instrumentów osłonowych, takich jak urlopy górnicze i jednorazowe odprawy pieniężne, jest w pełni niezależny od powierzania zadań podmiotom z zewnątrz.
- Korzystanie z usług firm zewnętrznych wynika z bieżących potrzeb produkcyjnych i organizacyjnych Spółki, charakteru realizowanych zadań, dostępności odpowiednich zasobów i kwalifikacji oraz uwarunkowań ekonomicznych. Firmy zewnętrzne wyłaniane są w ramach postępowań przetargowych, na podstawie określonych warunków i kryteriów wyboru ofert. O wyborze wykonawcy decyduje spełnienie wymagań danego postępowania, a nie pochodzenie firmy czy narodowość zatrudnianych przez nią pracowników – podkreślają przedstawiciele JSW.
Jak dodają, wykonawcy realizują prace na podstawie zawartych umów, zgodnie z określonym zakresem i obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
- Dobór pracowników pozostaje w gestii ich pracodawców. Dla JSW kluczowe znaczenie mają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie oraz przestrzeganie rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w zakładach górniczych – wyjaśniają przedstawiciele górniczej spółki
- JSW podkreśla, że łączenie procesu dobrowolnych odejść ze współpracą z wykonawcami zewnętrznymi prowadzi do błędnych wniosków i nie odzwierciedla rzeczywistych zasad funkcjonowania Spółki – podsumowuje spółka.