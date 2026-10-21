Jastrzębska Spółka Węglowa kategorycznie odrzuca zarzuty pojawiające się w mediach społecznościowych po wtorkowym komunikacie Coal Energy. Biuro prasowe spółki podkreśla, że realizowany program odejść pracowników nie ma żadnego związku ze zlecaniem zadań firmom zewnętrznym.

Jastrzębska Spółka Węglowa kategorycznie odrzuca zarzuty pojawiające się w mediach społecznościowych po wtorkowym komunikacie Coal Energy. Biuro prasowe spółki podkreśla, że realizowany program odejść pracowników nie ma żadnego związku ze zlecaniem zadań firmom zewnętrznym.

Przypomnijmy, we wtorek 20 października w mediach pojawiły się doniesienia na podstawie informacji prasowej spółki Coal Energy S.A., zarejestrowanej w Luksemburgu firmy z branży górniczej, która ogłosiła „umacnianie swojej pozycji na Śląsku”.

- Poprzez polską spółkę zależną Advanced Industrial Technologies firma weszła na rynek specjalistycznych usług górniczych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podpisując we wrześniu kontrakt na montaż i demontaż sekcji obudowy zmechanizowanej w Ruchu „Szczygłowice” oraz w październiku umowę awaryjną na odbudowę wyrobisk w Ruchu „Zofiówka” – poinformowało Coal Energy.

Przedstawiciele Coal Energy wskazali przy tym, że wdrażany przez JSW Program Naprawczy na lata 2026-2035, zakładający redukcję zatrudnienia o blisko 4,4 tysiąca osób przy jednoczesnym utrzymaniu celów produkcyjnych, wymusza na spółce szersze korzystanie z zewnętrznych firm inżynieryjnych.

Fala krytyki w social mediach

Publikacja komunikatów Coal Energy wywołała krytyczne komentarze w mediach społecznościowych. Autorzy wpisów pytali m.in. o zasadność i opłacalność angażowania zewnętrznego wykonawcy w inwestycje w JSW, w momencie, gdy spółka zmniejsza zatrudnienie.

Do spraw podnoszonych w dyskusjach internetowych odniosło się biuro prasowe JSW. Jak zaznaczają przedstawiciele spółki, łączenie realizowanego procesu osłonowego z angażowaniem firm zewnętrznych opiera się na „błędnych założeniach”.

JSW: Działania osłonowe niezależne od powierzania zadań zewnętrznym firmom

Przedstawiciele JSW podkreślają, że program odejść pracowników, realizowany w ramach instrumentów osłonowych, takich jak urlopy górnicze i jednorazowe odprawy pieniężne, jest w pełni niezależny od powierzania zadań podmiotom z zewnątrz.

- Korzystanie z usług firm zewnętrznych wynika z bieżących potrzeb produkcyjnych i organizacyjnych Spółki, charakteru realizowanych zadań, dostępności odpowiednich zasobów i kwalifikacji oraz uwarunkowań ekonomicznych. Firmy zewnętrzne wyłaniane są w ramach postępowań przetargowych, na podstawie określonych warunków i kryteriów wyboru ofert. O wyborze wykonawcy decyduje spełnienie wymagań danego postępowania, a nie pochodzenie firmy czy narodowość zatrudnianych przez nią pracowników – podkreślają przedstawiciele JSW.

Jak dodają, wykonawcy realizują prace na podstawie zawartych umów, zgodnie z określonym zakresem i obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.