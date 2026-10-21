Polecane
Górnictwo

JSW odpowiada na zarzuty: Zlecenia dla firm z zewnątrz bez związku z odejściami górników

Jastrzębska Spółka Węglowa kategorycznie odrzuca zarzuty pojawiające się w mediach społecznościowych po wtorkowym komunikacie Coal Energy. Biuro prasowe spółki podkreśla, że realizowany program odejść pracowników nie ma żadnego związku ze zlecaniem zadań firmom zewnętrznym. 

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

21 października 2026, 10:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

JSW realizuje program naprawczy

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Jastrzębska Spółka Węglowa kategorycznie odrzuca zarzuty pojawiające się w mediach społecznościowych po wtorkowym komunikacie Coal Energy. Biuro prasowe spółki podkreśla, że realizowany program odejść pracowników nie ma żadnego związku ze zlecaniem zadań firmom zewnętrznym. 

Przypomnijmy, we wtorek 20 października w mediach pojawiły się doniesienia na podstawie informacji prasowej spółki Coal Energy S.A., zarejestrowanej w Luksemburgu firmy z branży górniczej, która ogłosiła „umacnianie swojej pozycji na Śląsku”.

- Poprzez polską spółkę zależną Advanced Industrial Technologies firma weszła na rynek specjalistycznych usług górniczych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podpisując we wrześniu kontrakt na montaż i demontaż sekcji obudowy zmechanizowanej w Ruchu „Szczygłowice” oraz w październiku umowę awaryjną na odbudowę wyrobisk w Ruchu „Zofiówka” – poinformowało Coal Energy.

Przedstawiciele Coal Energy wskazali przy tym, że wdrażany przez JSW Program Naprawczy na lata 2026-2035, zakładający redukcję zatrudnienia o blisko 4,4 tysiąca osób przy jednoczesnym utrzymaniu celów produkcyjnych, wymusza na spółce szersze korzystanie z zewnętrznych firm inżynieryjnych.

Fala krytyki w social mediach

Publikacja komunikatów Coal Energy wywołała krytyczne komentarze w mediach społecznościowych. Autorzy wpisów pytali m.in. o zasadność i opłacalność angażowania zewnętrznego wykonawcy w inwestycje w JSW, w momencie, gdy spółka zmniejsza zatrudnienie.

Do spraw podnoszonych w dyskusjach internetowych odniosło się biuro prasowe JSW. Jak zaznaczają przedstawiciele spółki, łączenie realizowanego procesu osłonowego z angażowaniem firm zewnętrznych opiera się na „błędnych założeniach”.

JSW: Działania osłonowe niezależne od powierzania zadań zewnętrznym firmom

Przedstawiciele JSW podkreślają, że program odejść pracowników, realizowany w ramach instrumentów osłonowych, takich jak urlopy górnicze i jednorazowe odprawy pieniężne, jest w pełni niezależny od powierzania zadań podmiotom z zewnątrz.

- Korzystanie z usług firm zewnętrznych wynika z bieżących potrzeb produkcyjnych i organizacyjnych Spółki, charakteru realizowanych zadań, dostępności odpowiednich zasobów i kwalifikacji oraz uwarunkowań ekonomicznych. Firmy zewnętrzne wyłaniane są w ramach postępowań przetargowych, na podstawie określonych warunków i kryteriów wyboru ofert. O wyborze wykonawcy decyduje spełnienie wymagań danego postępowania, a nie pochodzenie firmy czy narodowość zatrudnianych przez nią pracowników – podkreślają przedstawiciele JSW.

Jak dodają, wykonawcy realizują prace na podstawie zawartych umów, zgodnie z określonym zakresem i obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. 

- Dobór pracowników pozostaje w gestii ich pracodawców. Dla JSW kluczowe znaczenie mają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie oraz przestrzeganie rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w zakładach górniczych – wyjaśniają przedstawiciele górniczej spółki

- JSW podkreśla, że łączenie procesu dobrowolnych odejść ze współpracą z wykonawcami zewnętrznymi prowadzi do błędnych wniosków i nie odzwierciedla rzeczywistych zasad funkcjonowania Spółki – podsumowuje spółka.

Powiązane tematy:

górnictwo jsw coal energy nowelizacja ustawy górniczej jastrzębska spółka węglowa

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Węgiel kamienny

70-metrowy szyb likwidowanej kopalni zrównany z ziemią

Prawie 70-metrowy szyb dawnej kopalni Czechosłowackiej Armii (ČSA) w Karwinie przeszedł do historii. 

Jastrzębska Spółka Węglowa

JSW uruchomiła nowe ściany w Pniówku i Knurowie

Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczęła eksploatację dwóch nowych frontów wydobywczych. W kopalni Pniówek 20 października 2026 r. uruchomiono ścianę N-9 z 308 tys. ton wysokiej jakości węgla koksowego, a dzień wcześniej w Ruchu Knurów ruszyła ściana 6 z zasobami 380 tys. ton węgla.

Surowce

Co Polacy myślą o górnictwie? Są wyniki badania w sprawie surowców krytycznych

CBOS na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego przeprowadził badanie, w którym pytano o społeczną akceptację dla wydobycia surowców krytycznych w Polsce. 

Polska Grupa Górnicza

PGG sprzedała już więcej węgla opałowego niż w całym 2025 roku

Polska Grupa Górnicza poinformowała, że sprzedaż węgla opałowego w 2026 roku jest już o 29 proc. wyższa niż wynik osiągnięty w całym poprzednim roku. To blisko 350 tys. ton opału więcej, choć do końca roku pozostały jeszcze ponad dwa miesiące.