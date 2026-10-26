Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała w raporcie, iż 23 listopada zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Jednym z punktów obrad ma być podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy pożyczki, która ma zostać zawarta pomiędzy JSW a Agencją Rozwoju Przemysłu.

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała w raporcie, iż 23 listopada zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Jednym z punktów obrad ma być podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy pożyczki, która ma zostać zawarta pomiędzy JSW a Agencją Rozwoju Przemysłu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma być zwołane na 23 listopada. Wśród punktów obrad jest:

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy pożyczki, która ma zostać zawarta pomiędzy spółką a Agencją Rozwoju Przemysłu w postaci hipotek na nieruchomościach oraz zastawów rejestrowych na składnikach majątku wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki.

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń finansowania udzielonego przez Konsorcjum Instytucji Finansowych, w postaci hipotek na nieruchomościach oraz zastawów rejestrowych na innych składnikach majątku wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.

Nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju otwiera Agencji Rozwoju Przemysłu możliwość udzielania pożyczek przedsiębiorstwom o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Ustawa pozwala zapewnić wsparcie finansowe firmom, które są w procesie reorganizacji, w tym m.in. JSW. W uzasadnieniu wskazano, że pożyczki będą mogły być przeznaczone na reorganizację firm zmierzających do zmniejszenia kosztów ich działalności lub ich optymalizację. JSW zamierza skorzystać z finansowania udzielonego przez ARP, w tym celu spółka złożyła wniosek o udzielenie Pożyczki – czytamy w uzasadnieniu uchwały.



JSW podaje, że w procesie negocjacji potencjalnej umowy pożyczki ustalono konieczność ustanowienia pakietu zabezpieczeń, w tym w szczególności zabezpieczeń na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa w postaci KWK Knurów - Szczygłowice, KWK Pniówek, KWK Budryk, KWK Borynia - Zofiówka ruch Zofiówka oraz KWK Borynia - Zofiówka ruch Borynia.

Uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia jest konieczne w celu dopełnienia wymaganych formalności korporacyjnych i umożliwienia spółce skutecznego dokonania czynności prawnych związanych z ustanowieniem przedmiotowych zabezpieczeń.

Zarząd JSW wystąpił do Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o pozyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych na ustanowienie zabezpieczeń umowy pożyczki do kwoty 1,066 mld zł, która ma zostać zawarta pomiędzy spółką a Agencją Rozwoju Przemysłu. Rada Nadzorcza JSW 23 października 2026 r., pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu do Walnego Zgromadzenia JSW w sprawie ustanowienia zabezpieczeń ww. umowy pożyczki.

Z kolei ustanowienie zabezpieczeń na składnikach majątku wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej KWK Borynia – Zofiówka ruch Borynia na rzecz Konsorcjum Instytucji Finansowych wynika z konieczności wypracowania warunków dalszego finansowania przez Konsorcjum oraz udzielenia przez Konsorcjum zgody na zawarcie planowanej umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu.

Przypomnijmy. 17 sierpnia zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do ARP wniosku o udzielenie spółce pożyczki do kwoty 1,066 mld zł.

Jak informowała wówczas spółka, planowane finansowanie miałoby zastąpić realizowaną dotychczas transakcję sprzedaży na rzecz ARP akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów oraz udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych, objętą umową przedswstępną. Proponowana kwota pożyczki odpowiada łącznej wstępnej cenie sprzedaży akcji PBSz i udziałów JZR określonej w umowie przedwstępnej.