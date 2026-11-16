Energetyka

Jest porozumienie o współpracy z gubernatorem Kalifornii m.in. ws. czystej energii

Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta podpisał porozumienie z gubernatorem stanu Kalifornia w USA Gavinem Newsomem ws. współpracy w obszarze czystej energii i ochrony klimatu - poinformował resort.

Pap

16 listopada 2026, 07:25
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: envato

Kalifornia stawia na OZE

fot: envato

Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta podpisał porozumienie z gubernatorem stanu Kalifornia w USA Gavinem Newsomem ws. współpracy w obszarze czystej energii i ochrony klimatu - poinformował resort.

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Bolesta spotkał się z gubernatorem Gavinem Newsomem, a ich rozmowy dotyczyły m.in. rozwoju czystej energii, w tym energetyki odnawialnej, innowacji energetycznych i środowiskowych. Podczas spotkania strony podpisały dwustronne porozumienie wyrażające wolę współpracy w obszarze czystej energii i ochrony klimatu. Jak padł resort, możliwe obszary współpracy z Kalifornią obejmują m.in. rozwój energetyki odnawialnej oraz działania adaptacyjne. 

Sygnatariusze chcą też wspólnie dążyć do intensyfikacji globalnych wysiłków na rzecz dekarbonizacji, a także do realizowania zobowiązań Porozumienia paryskiego przez wszystkie państwa, które go ratyfikowały. 

Tematem spotkania była również międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony klimatu. Omówiono też priorytety w związku z trwającym w Turcji 31. spotkaniem stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Ponadto wiceminister Bolesta i gubernator Newsom wyrazili solidarność z Ukrainą, której energetyka i ciepłownictwo są systematycznie niszczone przez rosyjskie ataki.  

Rozmówcy podkreślili, że dekarbonizacja musi być prowadzona z uwzględnieniem potrzeb gospodarek i społeczności lokalnych. Wskazali również na zagrożenia dla gospodarki i energetyki wynikające z degradacji środowiska naturalnego i zmian klimatu. 

Gubernator Newsom podzielił się doświadczeniami Kalifornii, która - jak podkreśliło MKiŚ - jest centrum innowacyjności z ogromnym potencjałem technologicznym, naukowym i inwestycyjnym.

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