Energetyka

Jest decyzja środowiskowa dla morskiego terminala na potrzeby elektrowni jądrowej

RDOŚ w Gdańsku wydał decyzję środowiskową dla budowy morskiego obiektu rozładunkowego MOLF i drogi technicznej dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - poinformował w poniedziałek Urząd Morski w Gdyni. Inwestycja umożliwi transport drogą morską ciężkich elementów, np. zbiorników reaktorów.  

Pap

6 października 2026, 07:48
źródło: Polska Agencja Prasowa

Makieta polskiej elektrowni jądrowej

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Polski Atom

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

RDOŚ w Gdańsku wydał decyzję środowiskową dla budowy morskiego obiektu rozładunkowego MOLF i drogi technicznej dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - poinformował w poniedziałek Urząd Morski w Gdyni. Inwestycja umożliwi transport drogą morską ciężkich elementów, np. zbiorników reaktorów.  

Według informacji przekazanych przez Urząd Morski w Gdyni MOLF (Marine Off-loading Facility) będzie stałym, ażurowym pomostem żelbetowym na stalowych palach o łącznej długości ok. 1112 metrów (z czego ok. 970 metrów w części morskiej). Obiekt umożliwi dostarczanie drogą morską ciężkich i wielkogabarytowych elementów (m.in. zbiorników reaktorów i wytwornic pary) za pomocą systemów lo-lo (dźwigi) lub ro-ro (zjazd na platformach). Inwestycja obejmuje także stanowiska cumownicze, akwen manewrowy, obrotnicę i tor podejściowy. 

Jak wskazano, decyzja środowiskowa określa warunki realizacji i użytkowania obiektów, m.in. w zakresie ochrony siedlisk, wód, ograniczania hałasu oraz monitoringu wpływu na brzeg morski. Przy jej przygotowaniu bazowano m.in. na analizach hydrodynamicznych i transportu osadów opracowanych w 2025 r. przez Instytut Budownictwa Wodnego PAN. 

W najbliższych dniach Urząd Morski w Gdyni planuje złożyć wnioski o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej oraz pozwolenie wodnoprawne. Równolegle trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Kolejnym krokiem będzie m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r. 

W sierpniu br. PEJ przekazały firmie Bechtel teren pod budowę elektrowni w Lubiatowie-Kopalinie w gminie Choczewo na Pomorzu. Obecnie trwa tam drugi etap prac przygotowawczych, a także realizowane są pogłębione badania geologiczne. Polskie Elektrownie Jądrowe w marcu złożyły także wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki.

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