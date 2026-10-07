Jak sztuczna inteligencja zmienia sport? Klub Ambasadora Enea stawia na praktyczną wiedzę
Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w komunikacji, organizacji wydarzeń i zarządzaniu klubem sportowym? Odpowiedzi na te pytania szukało ponad 40 uczestników kolejnego spotkania Klubu Ambasadora Enea, reprezentujących kluby, związki sportowe oraz organizatorów wydarzeń.
fot: Enea
fot: Enea
Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w komunikacji, organizacji wydarzeń i zarządzaniu klubem sportowym? Odpowiedzi na te pytania szukało ponad 40 uczestników kolejnego spotkania Klubu Ambasadora Enea, reprezentujących kluby, związki sportowe oraz organizatorów wydarzeń.
Klub Ambasadora Enea konsekwentnie rozwija swoją działalność, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń, wiedzy i inspiracji. Inicjatywa stanowi platformę współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska sportowego. Enea, jako jeden z największych sponsorów sportu w Polsce, wspiera zarówno sport seniorski, jak i młodzieżowy, angażując się w rozwój klubów, organizacji sportowych oraz największych wydarzeń sportowych w kraju.
Więcej: https://energiapress.pl/news/6073/jak-sztuczna-inteligencja-zmienia-sport-klub-ambasadora-enea-stawia-na-wiedze