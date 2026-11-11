Jak płacić mniej za ciepło? Veolia rusza z kampanią informacyjną
Veolia wystartowała z piątą odsłoną kampanii społecznej „Stopień mniej znaczy więcej”.
fot: Bartłomiej Szopa/ARC
Veolia prowadzi kampanię dotyczącą oszczędności na cieple.
fot: Bartłomiej Szopa/ARC
Veolia wystartowała z piątą odsłoną kampanii społecznej „Stopień mniej znaczy więcej”.
Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Stopień mniej. Komfort zostaje” i przypomina, że mądre zarządzanie ogrzewaniem nie musi oznaczać rezygnacji z wygody. Chodzi o proste nawyki, które pomogą podreperować domowy budżet.
Z badań przeprowadzonych przez SW Research na zlecenie Veolii wynika, że aż 71% ankietowanych byłoby skłonnych obniżyć o jeden stopień temperaturę w pokoju, w którym spędzają najwięcej czasu. Ponad połowa badanych (57%) dostrzega, że taka drobna zmiana może przynieść zauważalne oszczędności w zużyciu ciepła.
Jak się okazuje, koszty ogrzewania i komfort cieplny to priorytety – na te czynniki wskazało odpowiednio 32% i 31% respondentów. W minionym sezonie grzewczym niemal połowa ankietowanych (46%) ograniczała korzystanie z ogrzewania, starając się jednocześnie utrzymać komfortową temperaturę w domach.
Co chcemy wiedzieć na temat ogrzewania?
Z badań wynika, że ankietowani szukają konkretnych i praktycznych wskazówek. Największym zainteresowaniem cieszą się porady dotyczące:
- dostosowywania ustawień ogrzewania do konkretnych pomieszczeń i pory dnia,
- prawidłowego wietrzenia mieszkań,
- dbania o komfort cieplny przy zróżnicowanych potrzebach domowników,
Jak płacić mniej?
Veolia przygotowała zestaw prostych zasad, które pomogą efektywnie gospodarować ciepłem bez utraty komfortu:
- Dopasuj temperaturę do pokoju i pory dnia: W sypialni czy rzadko używanych pomieszczeniach warto ustawić nieco niższą temperaturę, np. 17–18°C w sypialni.
- Reaguj na nieobecność: Wychodząc z domu na dłużej, warto obniżyć temperaturę.
- Wietrzenie z głową: Przed otwarciem okna zawsze warto zakręcić lub przykręcić grzejnik. Oprócz tego, dobrze jest wietrzyć krótko, ale intensywnie, szeroko otwierając okno na kilka minut).
- Nie blokuj grzejników: Meble, grube zasłony czy suszące się na kaloryferze ubrania skutecznie zatrzymują ciepło i sprawiają, że ogrzewanie staje się mniej wydajne.
- Wykorzystaj słońce: W ciągu dnia warto odsłaniać rolety i zasłony, aby wpuścić do środka naturalne ciepło słoneczne. Wieczorem zasłaniać je, by ograniczyć ucieczkę ciepła przez szyby (pamiętając, by nie zasłaniać przy tym grzejników).
- Zadbaj o szczelność: Warto kontrolować stan uszczelek w oknach i drzwiach, nie zapominając jednocześnie o prawidłowej wentylacji pomieszczeń.
Kampania „Stopień mniej znaczy więcej” wpisuje się w szersze działania Veolii pod hasłem „Głos Regeneracji”, które mają na celu odpowiadanie na codzienne potrzeby i pytania mieszkańców.