Energetyka

Jak płacić mniej za ciepło? Veolia rusza z kampanią informacyjną

Veolia wystartowała z piątą odsłoną kampanii społecznej „Stopień mniej znaczy więcej”. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

11 listopada 2026, 12:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Veolia prowadzi kampanię dotyczącą oszczędności na cieple.

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Veolia wystartowała z piątą odsłoną kampanii społecznej „Stopień mniej znaczy więcej”. 

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Stopień mniej. Komfort zostaje” i przypomina, że mądre zarządzanie ogrzewaniem nie musi oznaczać rezygnacji z wygody. Chodzi o proste nawyki, które pomogą podreperować domowy budżet.

Z badań przeprowadzonych przez SW Research na zlecenie Veolii wynika, że aż 71% ankietowanych byłoby skłonnych obniżyć o jeden stopień temperaturę w pokoju, w którym spędzają najwięcej czasu. Ponad połowa badanych (57%) dostrzega, że taka drobna zmiana może przynieść zauważalne oszczędności w zużyciu ciepła.

Jak się okazuje, koszty ogrzewania i komfort cieplny to priorytety – na te czynniki wskazało odpowiednio 32% i 31% respondentów. W minionym sezonie grzewczym niemal połowa ankietowanych (46%) ograniczała korzystanie z ogrzewania, starając się jednocześnie utrzymać komfortową temperaturę w domach.

Co chcemy wiedzieć na temat ogrzewania?

Z badań wynika, że ankietowani szukają konkretnych i praktycznych wskazówek. Największym zainteresowaniem cieszą się porady dotyczące:

  • dostosowywania ustawień ogrzewania do konkretnych pomieszczeń i pory dnia,
  • prawidłowego wietrzenia mieszkań,
  • dbania o komfort cieplny przy zróżnicowanych potrzebach domowników,

Jak płacić mniej? 

Veolia przygotowała zestaw prostych zasad, które pomogą efektywnie gospodarować ciepłem bez utraty komfortu:

  • Dopasuj temperaturę do pokoju i pory dnia: W sypialni czy rzadko używanych pomieszczeniach warto ustawić nieco niższą temperaturę, np. 17–18°C w sypialni.
  • Reaguj na nieobecność: Wychodząc z domu na dłużej, warto obniżyć temperaturę.
  • Wietrzenie z głową: Przed otwarciem okna zawsze warto zakręcić lub przykręcić grzejnik. Oprócz tego, dobrze jest wietrzyć krótko, ale intensywnie, szeroko otwierając okno na kilka minut).
  • Nie blokuj grzejników: Meble, grube zasłony czy suszące się na kaloryferze ubrania skutecznie zatrzymują ciepło i sprawiają, że ogrzewanie staje się mniej wydajne.
  • Wykorzystaj słońce: W ciągu dnia warto odsłaniać rolety i zasłony, aby wpuścić do środka naturalne ciepło słoneczne. Wieczorem zasłaniać je, by ograniczyć ucieczkę ciepła przez szyby (pamiętając, by nie zasłaniać przy tym grzejników).
  • Zadbaj o szczelność: Warto kontrolować stan uszczelek w oknach i drzwiach, nie zapominając jednocześnie o prawidłowej wentylacji pomieszczeń.

Kampania „Stopień mniej znaczy więcej” wpisuje się w szersze działania Veolii pod hasłem „Głos Regeneracji”, które mają na celu odpowiadanie na codzienne potrzeby i pytania mieszkańców.

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