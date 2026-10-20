Kraj i Świat

Ilu pracowników ucierpiało na Śląsku? Nowe statystyki wypadków przy pracy

Urząd Statystyczny w Katowicach podał dane dotyczące poszkodowanych przy pracy w woj. śląskim. 

Robert Passia

Robert Passia

20 października 2026, 11:51
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Jarosław Galusek

Jakie są przyczyny wypadków przy pracy w woj. śląskim?

fot: Jarosław Galusek

Urząd Statystyczny w Katowicach podał dane dotyczące poszkodowanych przy pracy w woj. śląskim. 

Jak wynika z danych, w całym 2025 roku w woj. śląskim poszkodowanych przy pracy zostało 10117 osób. Był to spadek o 3,9 proc. w porównaniu do wcześniejszego roku. W sektorze przemysłu poszkodowanych zostało 4900 osób, co także stanowiło spadek w porównaniu do 2024 roku (o 3 proc.).

Wśród zdarzeń powodujących urazy dominowały w ubiegłym roku: uderzenie w nieruchomy obiekt (27,8 proc.) i uderzenie przez obiekt w ruchu (23,1 proc.). Co ważne, nierzadko zdarzały się również przypadki osób poszkodowanych z powodu obciążenia fizycznego lub psychicznego (16,7 proc.).

W przemyśle w wyniku obciążenia fizycznego lub psychicznego w 2020 roku zostały poszkodowane 553 osoby, w 2023 roku – 834, a w 2025 roku – 794.

Statystyki dotyczące wypadków przy pracy zostały opublikowane przy okazji trwającego Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2026. Pokrywa się on z nową kampanią EU-OSHA „Zdrowa praca, zdrowa głowa” (lata 2026–2028) skupia się na zdrowiu psychicznym w miejscu pracy.

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