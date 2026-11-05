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Gwiazdy zaśpiewają górnicze pieśni. 4 grudnia darmowe koncerty w Jastrzębiu-Zdroju

4 grudnia w Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju odbędą się dwa koncerty barbórkowe. Już niebawem będzie można odebrać bezpłatne wejściówki.

Robert Passia

Robert Passia

5 listopada 2026, 13:58
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Carbonarium FB

Carbonarium - Łaźnia Moszczenica.

fot: Carbonarium FB

4 grudnia w Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju odbędą się dwa koncerty barbórkowe. Już niebawem będzie można odebrać bezpłatne wejściówki.

Koncerty odbędą się 4 grudnia dwukrotnie: o godz. 17 i 19. Wystąpią DJ Eprom, Grubson, Abradab, Gutek, Jarecki, Orkiestra Dęta SMK „Zofiówka” z wokalistami (Emilia Szwarc, Sylwester Karaś i Noemi Lemańska) oraz dzieci i młodzież z Jastrzębskiego Akordu Sukcesu Noemi i Pawła Lemańskich. 

Artyści wykonają pieśni górnicze zarówno w tradycyjnych, jak i współczesnych aranżacjach pochodzącego z Jastrzębia-Zdroju DJ-a Eproma. Będzie można usłyszeć takie utwory, jak: „Walczyk górniczy”, „Górnicy, górnicy”, „Stańmy bracia wraz” czy „Piosenka o „Jas-Mosie”.

Warto przypomnieć, że tegoroczna Barbórka będzie miała szczególny charakter.

To właśnie tego dnia podczas sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego ma zostać ogłoszona decyzja o wpisaniu Barbórki na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – przypominają organiatorzy.

Bezpłatne wejściówki na dwa barbórkowe koncerty będą do odbioru w kasie Carbonarium oraz w Urzędzie Miasta (Wydział Dialogu Społecznego) w Jastrzębiu-Zdroju od 13 listopada. Jedna osoba może pobrać maksymalnie 4 wejściówki.

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