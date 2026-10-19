Grupa PGE przedstawiła zaktualizowaną Strategię do 2035 roku. Wyznacza ona kierunki dalszego rozwoju Grupy PGE w warunkach dynamicznych zmian na rynku energii, tj. elektryfikacji gospodarki, rozwoju technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji, a także wskazuje kierunki wzrostu efektywności wykorzystania kapitału oraz odpowiedzialnej polityki dywidendowej. Szacowane łączne nakłady inwestycyjne Grupy PGE do 2035 roku wyniosą około 210 mld zł, co przełoży się na wzrost wyniku EBITDA do ponad 30 mld zł w 2035 roku. Strategia zakłada także powrót do wypłacania dywidendy od podziału zysku za 2026 rok. Strategia podtrzymuje cele klimatyczne Grupy PGE, w tym osiągnięcie zerowej emisji netto z wytwarzania do 2050 roku.

Grupa PGE przedstawiła zaktualizowaną Strategię do 2035 roku. Wyznacza ona kierunki dalszego rozwoju Grupy PGE w warunkach dynamicznych zmian na rynku energii, tj. elektryfikacji gospodarki, rozwoju technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji, a także wskazuje kierunki wzrostu efektywności wykorzystania kapitału oraz odpowiedzialnej polityki dywidendowej. Szacowane łączne nakłady inwestycyjne Grupy PGE do 2035 roku wyniosą około 210 mld zł, co przełoży się na wzrost wyniku EBITDA do ponad 30 mld zł w 2035 roku. Strategia zakłada także powrót do wypłacania dywidendy od podziału zysku za 2026 rok. Strategia podtrzymuje cele klimatyczne Grupy PGE, w tym osiągnięcie zerowej emisji netto z wytwarzania do 2050 roku.

Aktualizacja Strategii nie oznacza zmiany długoterminowego kierunku rozwoju Grupy PGE – ten jest jasny. Nadal konsekwentnie realizujemy transformację polskiej energetyki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym. Zmieniamy jednak sposób, w jaki chcemy ten cel osiągnąć. Dziś o sukcesie nie decyduje wyłącznie skala inwestycji czy wzrost mocy wytwórczych, ale także ich rentowność, maksymalne wykorzystanie potencjału energii odnawialnej oraz odporność na zmieniające się warunki rynkowe i geopolityczne. Dlatego stawiamy na efektywność, rozwijamy nowe obszary działalności i koncentrujemy się na projektach, które jednocześnie wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne Polski, wspierają rozwój gospodarki i polskich przedsiębiorstw, a także budują wartość dla akcjonariuszy. Tylko silna finansowo, elastyczna i efektywna organizacja będzie w stanie bezpiecznie przeprowadzić transformację energetyczną z korzyścią dla kraju, klientów, pracowników i inwestorów – mówi Dariusz Lubera, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.



Aktualizacja Strategii Grupy PGE jest odpowiedzią na istotne zmiany otoczenia rynkowego, które nastąpiły od czasu publikacji Strategii w czerwcu 2025 roku. W ostatnich miesiącach zarówno w Europie, jak i na świecie obserwuje się wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, wynikający m.in. z rozwoju AI i centrów danych, przyspieszającej elektryfikacji kolejnych procesów i sektorów gospodarki. Do tego dochodzą wahania na rynkach surowcowych, zmiany w systemie EU ETS i regulacji kształtujących tempo przyrostu OZE oraz mocy elastycznych. Zmienność otoczenia wymaga dywersyfikacji źródeł budowania wartości oraz zwiększania odporności łańcuchów dostaw

i procesów biznesowych. Czynniki te wzmacniają potrzebę rozwoju nowych kompetencji operacyjnych, pełnego zaangażowania w transformację cyfrową i tworzenia strategicznych partnerstw, zwiększających potencjał wzrostu Grupy PGE.

Dlatego zaktualizowana Strategia opiera się na trzech filarach:

Wzrost dzięki elektryfikacji

Transformacja portfela aktywów

Efektywność inwestycyjna i operacyjna.

Strategia zawiera zrównoważoną strukturę nakładów inwestycyjnych, zwiększenie znaczenia komponentu krajowego, proaktywne podejście do projektów wspierających elektryfikację gospodarki oraz wyraźniejsze ukierunkowanie działalności Grupy na tworzenie wartości dla akcjonariuszy.

Efektem realizacji celów strategicznych będzie powrót do wypłacania dywidendy od podziału zysku za 2026 rok ze stopą do 5% oraz ponad 65% udział komponentu krajowego w cyklu życia inwestycji.

Program inwestycyjny Grupy PGE do 2035 roku

W ramach aktualizacji Strategii Grupa podtrzymuje kierunek inwestycji w odnawialne źródła energii, magazyny energii, inteligentne sieci energetyczne, nowe elastyczne moce gazowe oraz zintegrowane systemy ciepłownicze. Łączne nakłady inwestycyjne Grupy PGE do 2035 roku wyniosą 210 mld zł, z czego 70% będą stanowić nakłady rozwojowe, 18% akwizycje i opcje strategiczne, a pozostałą część – wydatki utrzymaniowe. Co więcej, ponad 70% inwestycji będzie monetyzowane poprzez stabilne mechanizmy regulacyjne, takie jak kontrakty różnicowe, rynek mocy lub taryfy.

Dzięki zdyscyplinowanej polityce inwestycyjnej Grupa zakłada utrzymanie ratingu inwestycyjnego oraz wskaźnika ekonomicznego zadłużenia netto na relatywnie niskim poziomie w stosunku do poprawiającego się profilu ryzyka.

W ramach programu inwestycyjnego ok. 80 mld zł zostanie przeznaczonych na rozwój morskiej i lądowej energetyki wiatrowej oraz magazynów energii, 70 mld zł na rozwój infrastruktury sieciowej i dystrybucyjnej, 48 mld zł na transformację energetyczną, uwzględniającą rozwój energetyki gazowej, transformację ciepłownictwa oraz badanie opcji rozwojowych w zakresie SMR, 6 mld zł na rozwiązania energetyczne dla klientów, w tym na wsparcie elektryfikacji gospodarki i rozwój nowego przemysłu oraz centrów danych, a 5 mld zł na pokrycie kosztów utrzymaniowych energetyki węglowej.

Realizowane z udziałem PGE projekty OZE – zarówno morskie, jak i lądowe – dostarczą do systemu 28 TWh (uwzględniając udział PGE – 18 TWh). Podchodząc odpowiedzialnie do transformacji systemu, PGE zapewni dla OZE komplementarne aktywa elastyczne: 18 GWh w magazynach energii oraz 9,6 GW mocy gazowych odpowiedzialnych za produkcję energii elektrycznej oraz energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. Zapewni to stabilne dostawy energii dla odbiorców, niezbędne moce bilansujące oraz szczytowe.

Grupa zakłada utrzymanie w najbliższych latach rekordowego poziomu nakładów inwestycyjnych

w infrastrukturę sieciową, dobierając projekty z uwzględnieniem potencjału generowania wymiernych efektów dla odbiorców i systemu, zwłaszcza w kontekście elektryfikacji ciepłownictwa, transportu i przemysłu. Celem Grupy PGE do 2035 roku jest przyłączenie 11 GW nowych OZE i 12 GW nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej PGE, a także zwiększenie wolumenu dystrybuowanej energii do 48 TWh.

Energetyka kolejowa będzie dla PGE obszarem dalszego wzrostu, opartym na elektryfikacji transportu, w tym szczególnie rozwoju infrastruktury kolei dużych prędkości.

W zakresie OZE, magazynów energii oraz potencjalnych akwizycji PGE przyjmuje selektywną politykę inwestycyjną, skupiając się na projektach o najwyższym potencjale budowy wartości. Grupa podtrzymuje cele rozwojowe

w zakresie morskich i lądowych odnawialnych źródeł energii oraz wdraża rozwiązania, które umożliwią skuteczne ich osiąganie. Rozwijane będą nowe modele współpracy z partnerami i deweloperami, mające na celu zapewnienie odpowiednio wysokiego tempa przyrostu potencjału wytwórczego i kompetencji Grupy. Strona przychodowa będzie w większym stopniu zabezpieczona regulacyjnie i handlowo. Budowane kompetencje w morskiej energetyce wiatrowej pozwolą realizować kolejne projekty w nowych modelach równorzędnego partnerstwa, a docelowo PGE ma uzyskać zdolność do samodzielnej realizacji inwestycji i eksploatacji w kolejnych projektach na Morzu Bałtyckim. Odporność i stabilność łańcuchów dostaw będzie wzmacniana przez rosnący udział komponentu krajowego.

Efektywność operacyjna

Aspektem, na który Grupa zwróciła szczególną uwagę w procesie aktualizacji, była efektywność prowadzonej działalności. W rezultacie zidentyfikowane zostały dźwignie poprawy efektywności, które pozwolić mają

na osiągnięcie pozytywnych efektów finansowych w perspektywie Strategii na poziomie ok. 18 mld zł względem wcześniejszego scenariusza. Przewiduje on m.in. obniżenie luki operacyjnej na tracących rentowność aktywach węglowych poprzez optymalizację kosztów oraz poprawę parametrów pracy aktywów. Niezależnie jednak

od prowadzonych działań efektywnościowych PGE nadal identyfikuje konieczność wypracowania mechanizmów regulacyjnych w pełni pokrywających koszty funkcjonowania energetyki węglowej na potrzeby krajowego systemu elektroenergetycznego.

Ewolucja wyniku EBITDA w kierunku szybszego i jakościowego wzrostu

Do 2035 r. PGE zakłada ponad dwukrotny wzrost EBITDA, z ok. 13 mld zł w 2025 r. do ponad 30 mld zł. Wzrostowi skali wyniku będzie towarzyszyć poprawa jego struktury i przewidywalności, dzięki rosnącemu udziałowi OZE, magazynów energii i stabilnych mocy niskoemisyjnych oraz większemu znaczeniu mechanizmów ograniczających ekspozycję na ryzyko cenowe.

Od 2027 roku przewidywany jest powrót do wypłaty dywidendy. Na bazie corocznej analizy wyników finansowych

i warunków makroekonomicznych przedstawiana będzie rekomendacja dotycząca wypłacenia dywidendy, przy czym dla wypłaty z zysku za rok 2026 Zarząd przewiduje, że stopa dywidendy powinna być nie wyższa niż 5 procent.

Nowe obszary wzrostu Grupy PGE

W nowym podejściu Grupa PGE będzie rozwijać się nie tylko jako producent i dostawca energii oraz operator infrastruktury, ale również jako aktywny uczestnik procesu stopniowej elektryfikacji polskiej gospodarki, wspierając rozwój nowych gałęzi przemysłu, usług cyfrowych, infrastruktury danych oraz elektromobilności i nowoczesnego ciepłownictwa.

PGE chce aktywnie uczestniczyć w elektryfikacji polskiej gospodarki, wykorzystując ją jako nowe źródło wzrostu Grupy. Do 2035 roku Grupa planuje przeznaczyć ok. 6 mld zł na rozwój nowych obszarów działalności, obejmujących strefy przemysłowe, centra danych, usługi Energy-as-a-Service oraz nowe technologie energetyczne. PGE będzie wykorzystywać swoje aktywa, infrastrukturę, energię i kompetencje do kompleksowego wspierania klientów

w procesie elektryfikacji, oczekując jednocześnie atrakcyjnego zwrotu z zaangażowanego kapitału. Zakładana jest realizacja przedsięwzięć w partnerstwach branżowych i strategicznych, zarówno z podmiotami komercyjnymi, jak

i sektorem publicznym. Grupa PGE planuje maksymalizować wartość z dostarczanych elektronów, oferując partnerom nie tylko energię, ale też kompleksowe wsparcie, infrastrukturę oraz kompetencje umożliwiające realizację inwestycji.

Odpowiedzialna transformacja

Energetyka węglowa pozostanie w najbliższych latach istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wraz z wygasaniem rynku mocy oraz spadkiem wykorzystania bloków węglowych przychody ze sprzedaży energii nie będą jednak wystarczające do pokrycia wszystkich kosztów utrzymania jednostek potrzebnych systemowi. Zarząd Grupy ocenia, że utrzymanie niezbędnych mocy musi iść w parze z mechanizmami regulacyjnymi zapewniającymi ekonomiczne warunki ich funkcjonowania i adekwatnie wynagradzającymi rolę, jaką pełnią na rzecz systemu.

Równolegle PGE będzie konsekwentnie poprawiać efektywność energetyki węglowej, dostosowując skalę działalności do zmieniających się warunków rynkowych i zapotrzebowania na energię. Celem jest ograniczanie obciążenia wyniku Grupy z obecnej działalności węglowej, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności części jednostek do pracy wtedy, gdy są potrzebne KSE. EBITDA dla Energetyki węglowej w 2035 roku ma wynieść minus 1,5 mld zł (uwzględniając poprawę wyniku o 1,7 mld zł EBITDA w ramach dotychczasowych efektów programu poprawy efektywności, a bez uwzględniania dalszej optymalizacji i mechanizmu regulacyjnego).

Jednocześnie transformacja energetyki węglowej oznacza nadawanie istniejącym lokalizacjom nowych funkcji gospodarczych. Od kilku lat PGE wykorzystuje tereny, infrastrukturę i przyłączenia obecnych elektrowni do rozwoju nowych inwestycji, m.in. energetyki gazowej, OZE i magazynów energii, a także analizuje możliwości ich wykorzystania dla energetyki jądrowej, centrów danych i AI oraz działalności przemysłowej i usługowej. W latach 2023–2026 nakłady na projekty rozwojowe Grupy w lokalizacjach PGE GiEK przekraczają 8 mld zł, a na lata 2027–2035 planowane są inwestycje o wartości ponad 15 mld zł.

