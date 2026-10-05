Gaz w Europie drożeje w reakcji na niskie zapasy paliwa w regionie

Ceny gazu w Europie rosną w reakcji na niskie zapasy paliwa w regionie przed zbliżającą się zimą - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie rosną w reakcji na niskie zapasy paliwa w regionie przed zbliżającą się zimą - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 0,8 proc. do 75,33 euro za MWh. Inwestorzy oceniają dane o zapasach gazu na Starym Kontynencie, które są wyraźnie poniżej średniej na tę porę roku. Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 72,4 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 87,7 proc. W magazynach znajduje się obecnie 819,88 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 58,7 proc., a średnia 5-letnia to 86,1 proc. Natomiast w Polsce w magazynach gazu jest 36,57 TWh paliwa, a ich zapełnienie wynosi 99,2 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej na poziomie 98,4 proc.

W centrum uwagi graczy pozostają też napięcia geopolityczne po tym, jak w Jemenie rząd ogłosił rozpoczęcie ofensywy przeciwko Huti. Z kolei wspierani przez Iran rebelianci poinformowali o atakach na obiekty saudyjskiego koncernu naftowego Aramco. W niedzielę Huti poinformowali o wystrzeleniu pocisków balistycznych i dronów w kierunku obiektów saudyjskiego koncernu naftowego Aramco w Rijadzie i bogatym w ropę rejonie Churajs na wschodzie kraju. Rzecznik wojskowy Huti Jahja Sari przekazał, że atak był odwetem za saudyjskie uderzenia na kontrolowane przez ugrupowanie obszary Jemenu.

Eskalacja konfliktu potęguje obawy inwestorów, że może to zagrozić kolejnym obiektom naftowym i gazowym lub szlakom żeglugowym w regionie, zwiększając niepewność na rynkach energii.