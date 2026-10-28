Gospodarka

Gas Storage Poland przejął spółkę przejął spółkę pracującą dla górnictwa

Operator systemu magazynowania Gas Storage Poland przejął CHEMKOP, spółkę związaną z podziemnymi magazynami gazu - poinformował w środę operator.

Pap

28 października 2026, 12:12
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Gas Storage Poland

Gas Storage Poland

fot: Gas Storage Poland

Operator systemu magazynowania Gas Storage Poland przejął CHEMKOP, spółkę związaną z podziemnymi magazynami gazu - poinformował w środę operator.

Jak wyjaśniono w komunikacie Gas Storage Poland, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" sp. z o.o. jest jedynym w Polsce ośrodkiem specjalizującym się w pracach badawczych, projektowych i wdrożeniowych dla górnictwa solnego i podziemnych kawernowych magazynów w złożach solnych. 

Dotychczas Gas Storage Poland był wspólnikiem większościowym spółki CHEMKOP, a po 13 latach stał się jedynym wspólnikiem. 

Cytowana w komunikacie prezes zarządu Gas Storage Poland Karina Szostak podkreśliła, że CHEMKOP "posiada unikatowe kompetencje w zakresie prac badawczych, projektowych i wdrożeniowych związanych w szczególności z budową, eksploatacją i rozbudową podziemnych kawernowych magazynów gazu ziemnego". 

W związku z tym - jak oceniła - przejęcie to "naturalny krok" w kontekście planów inwestycyjnych związanych z rozbudową pojemności magazynowych. 

Spółka w procesie transformacji

Gas Storage Poland planuje dalszą transformację CHEMKOP oraz wzmocnienie rynkowej i finansowej pozycji spółki w ramach budowy centrum kompetencyjnego związanego z magazynami gazu w ramach Grupy Kapitałowej Gaz-System. 

Prezes zarządu CHEMKOP Mariusz Chromik wyraził z kolei przekonanie, że połączenie doświadczenia spółki z potencjałem Grupy Gaz-System otworzy nowe możliwości udziału w realizacji dużych przedsięwzięć, m.in. magazynowania gazu ziemnego, paliw i LPG, a także rozwoju technologii magazynowania nowych nośników energii, takich jak wodór czy sprężone powietrze. 

Jak podano w komunikacie, CHEMKOP była inicjatorem budowy pierwszego w Polsce kawernowego podziemnego magazynu gazu w Mogilnie oraz generalnym projektantem jego części podziemnej. 

Spółka pełniła również rolę pomysłodawcy i generalnego projektanta Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra. CHEMKOP posiada dwa laboratoria: chemiczne i geomechaniczne. 

"Jako jedyny w Polsce wykonawca świadczy usługi pomiarów echometrycznych kawern solnych - wyrobisk górniczych wykonanych przez otwory wiertnicze" - podkreśliło Gas Storage Poland. 

Gas Storage Poland to operator systemu magazynowania gazu w Polsce odpowiedzialny za udostępnianie pojemności i mocy instalacji magazynowych uczestnikom rynku.

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