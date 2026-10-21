Energetyka

Energetyczna spółka ogłosiła przetarg na 22 magazyny energii

PGE Energia Odnawialna ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy dla 22 rozproszonych magazynów energii o łącznej mocy 111 MW i pojemności 260 MWh - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Pap

21 października 2026, 20:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ENGIE Zielona Energia

Magazyny energii to strategiczny potencjał

fot: ENGIE Zielona Energia

PGE Energia Odnawialna ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy dla 22 rozproszonych magazynów energii o łącznej mocy 111 MW i pojemności 260 MWh - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Jak podała, postępowanie zostało podzielone na cztery pakiety obejmujące lokalizacje znajdujące się na obszarze działania oddziałów dystrybucyjnych PGE w północno-wschodniej, centralnej i południowo-wschodniej Polsce.

Wykonawcy mogą składać oferty na jeden, kilka lub wszystkie pakiety. W ramach projektu powstaną obiekty o mocach od 2 MW do 10 MW i pojemnościach od 5 MWh do 20 MWh. Instalacje będą zlokalizowane m.in. w Wydminach, Łukowie, Siedlcach, Mińsku Mazowieckim, Piasecznie, Otwocku, Lublinie, Świdniku, Przemyślu, Krasnymstawie, Rzeszowie, Białymstoku oraz Chełmie. 

Wskazano, że podział zamówienia na cztery pakiety ma usprawnić realizację przedsięwzięcia oraz umożliwić udział szerszemu gronu wykonawców. Termin składania ofert to 16 listopada 2026 r.

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