Energetyka

Enea Sprzedaż. Nowa organizacja. Nowa energia

1 października 2026 roku rozpoczęła działalność wyspecjalizowana spółka odpowiedzialna za sprzedaż energii elektrycznej i gazu klientom indywidualnym, firmom oraz instytucjom. To nowe otwarcie w relacjach z klientami: krótsza droga od rozpoznania potrzeb do decyzji, większa samodzielność w rozwijaniu oferty i jeszcze większa odpowiedzialność za jakość obsługi. Dla klientów zmiana jest płynna – dotychczasowe umowy, warunki rozliczeń i znane kanały kontaktu pozostają bez zmian.

7 października 2026, 14:30
źródło: Energiapress.pl

fot: Enea

fot: Enea

1 października 2026 roku rozpoczęła działalność wyspecjalizowana spółka odpowiedzialna za sprzedaż energii elektrycznej i gazu klientom indywidualnym, firmom oraz instytucjom. To nowe otwarcie w relacjach z klientami: krótsza droga od rozpoznania potrzeb do decyzji, większa samodzielność w rozwijaniu oferty i jeszcze większa odpowiedzialność za jakość obsługi. Dla klientów zmiana jest płynna – dotychczasowe umowy, warunki rozliczeń i znane kanały kontaktu pozostają bez zmian.

Enea Sprzedaż skupia kompetencje sprzedażowe Grupy Enea w jednym miejscu, aby szybciej reagować na potrzeby rynku i klientów. Nowy model oznacza bardziej przejrzyste procesy, sprawniejsze uzgadnianie indywidualnych warunków współpracy dla klientów biznesowych oraz większą elastyczność w tworzeniu produktów. Spółka pozostaje częścią Grupy Enea, gwarantując tym samym niezmiennie stabilność i rzetelność pod marką Enea.

Więcej: https://energiapress.pl/news/6074/enea-sprzedaz-nowa-organizacja-nowa-energia

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