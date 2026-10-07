Enea Sprzedaż. Nowa organizacja. Nowa energia
1 października 2026 roku rozpoczęła działalność wyspecjalizowana spółka odpowiedzialna za sprzedaż energii elektrycznej i gazu klientom indywidualnym, firmom oraz instytucjom. To nowe otwarcie w relacjach z klientami: krótsza droga od rozpoznania potrzeb do decyzji, większa samodzielność w rozwijaniu oferty i jeszcze większa odpowiedzialność za jakość obsługi. Dla klientów zmiana jest płynna – dotychczasowe umowy, warunki rozliczeń i znane kanały kontaktu pozostają bez zmian.
fot: Enea
fot: Enea
1 października 2026 roku rozpoczęła działalność wyspecjalizowana spółka odpowiedzialna za sprzedaż energii elektrycznej i gazu klientom indywidualnym, firmom oraz instytucjom. To nowe otwarcie w relacjach z klientami: krótsza droga od rozpoznania potrzeb do decyzji, większa samodzielność w rozwijaniu oferty i jeszcze większa odpowiedzialność za jakość obsługi. Dla klientów zmiana jest płynna – dotychczasowe umowy, warunki rozliczeń i znane kanały kontaktu pozostają bez zmian.
Enea Sprzedaż skupia kompetencje sprzedażowe Grupy Enea w jednym miejscu, aby szybciej reagować na potrzeby rynku i klientów. Nowy model oznacza bardziej przejrzyste procesy, sprawniejsze uzgadnianie indywidualnych warunków współpracy dla klientów biznesowych oraz większą elastyczność w tworzeniu produktów. Spółka pozostaje częścią Grupy Enea, gwarantując tym samym niezmiennie stabilność i rzetelność pod marką Enea.
Więcej: https://energiapress.pl/news/6074/enea-sprzedaz-nowa-organizacja-nowa-energia