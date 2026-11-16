Enea Operator wymienia tradycyjne liczniki energii elektrycznej na nowoczesne liczniki zdalnego odczytu, czyli LZO. Nowe urządzenia oznaczają dla klientów nie tylko wygodę, ale również dostęp do dokładniejszych danych o zużyciu energii i możliwość bardziej świadomego zarządzania jej wykorzystaniem.

Enea Operator wymienia tradycyjne liczniki energii elektrycznej na nowoczesne liczniki zdalnego odczytu, czyli LZO. Nowe urządzenia oznaczają dla klientów nie tylko wygodę, ale również dostęp do dokładniejszych danych o zużyciu energii i możliwość bardziej świadomego zarządzania jej wykorzystaniem.

Enea Operator na całym swoim obszarze działania wymienia tradycyjne liczniki na LZO. Spółka zainstalowała w tym roku ponad 1 milion nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Dostawy są realizowane sukcesywnie, a spółka montuje ich ok. 80 tysięcy miesięcznie. W Enei Operator do połowy 2031 roku planowany jest montaż 3 mln inteligentnych liczników. Dla klientów instalacja urządzeń jest bezpłatna i nie wymaga podpisania nowej umowy. Realizacją wymiany zajmuje się firma Enea Pomiary.



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https://energiapress.pl/news/6112/enea-operator-instaluje-80-tysiecy-inteligentnych-licznikow-miesiecznie