Energetyka

Druga elektrownia jądrowa w Polsce. Są nowe informacje

Prezes PGE podczas konferencji Euro POWER & OZE POWER w Warszawie podał informacje dotyczące wstępnego studium wykonalności dla drugiej polskiej elektrowni jądrowej. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

6 listopada 2026, 08:44
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Grupa PGE FB

Dariusz Lubera, Prezes Zarządu Grupy PGE.

fot: Grupa PGE FB

Prezes PGE podczas konferencji Euro POWER & OZE POWER w Warszawie podał informacje dotyczące wstępnego studium wykonalności dla drugiej polskiej elektrowni jądrowej. 

Jak powiedział prezes Polskiej Grupy Energetycznej Dariusz Lubera, PGE chciałaby przygotować wstępne studium wykonalności dla ewentualnych lokalizacji drugiej polskiej elektrowni jądrowej do połowy przyszłego roku. Dodał, że pod tym kątem rozważane są Bełchatów i Konin.

- Liderem są Polskie Elektrownie Jądrowe. Natomiast my chcielibyśmy jak najszybciej, mam tu na myśli najpóźniej połowę przyszłego roku, przedstawić już istotne i dobrze zakończone pre-feasibility study – powiedział Dariusz Lubera.

Przypomnijmy, że 13 października Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe i Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie określające podział zadań i zasady współpracy przy przygotowaniu inwestycji.

Podział zadań zakłada, że PEJ będą odpowiedzialne za koordynację projektu i jego przygotowanie w roli inwestora. Z kolei PGE odpowiadać będą przygotowanie, wspólnie z potencjalnymi dostawcami technologii, wstępnych studiów wykonalności oraz przeprowadzenie niezbędnych analiz rozważanych lokalizacji na rzecz PEJ.

Na 2027 rok zaplanowano wybór partnera strategicznego i technologi. Budowa drugiej elektrowni jądrowej miałaby się rozpocząć około roku 2032. Natomiast ok. roku 2040 planowane jest uruchomienie pierwszego bloku energetycznego.

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