Do portu dotarły pierwsze fundamenty morskiej farmy wiatrowej BC-Wind

Pierwsze monopale, czyli fundamenty morskiej farmy wiatrowej BC-Wind dotarły do portu w Świnoujściu - poinformowała spółka Ocean Winds, która realizuje inwestycję. To początek przygotowań logistycznych do instalacji fundamentów na Bałtyku.

Pierwsze monopale, czyli fundamenty morskiej farmy wiatrowej BC-Wind dotarły do portu w Świnoujściu - poinformowała spółka Ocean Winds, która realizuje inwestycję. To początek przygotowań logistycznych do instalacji fundamentów na Bałtyku.

Morska farma wiatrowa BC-Wind to pierwszy projekt Ocean Winds na Morzu Bałtyckim. Inwestycja, która powstanie ok. 23 km od polskiego wybrzeża, ma mieć moc 390 MW. Pierwsza dostawa fundamentów typu monopal dotarła do Świnoujście Offshore Terminal. Jego dzierżawę we wrześniu br. rozpoczęła firma Ocean Winds.

Zasadniczy etap budowy

W środę w komunikacie prasowym spółka poinformowała, że po raz pierwszy fundamenty tej skali zostały przyjęte w polskim porcie instalacyjnym, a ich instalacja jest zasadniczym etapem budowy morskiej części projektu BC-Wind.

Monopale mają średnicę od 9,5 do 10,5 m i 66-89 m długości - czyli mniej więcej tyle, ile wysokość 30-piętrowego budynku. Na ich szczycie mocowane będą elementy przejściowe, na których umieszczone zostaną turbiny wiatrowe.

Na farmie tej zostanie zainstalowanych 27 monopali - 26 dla turbin wiatrowych oraz jeden dla morskiej stacji elektroenergetycznej. W prace przygotowujące terminal do przyjęcia monopali i obsługę samej dostawy zaangażowane są polskie firmy, wśród nich przedsiębiorstwa z Pomorza Zachodniego.

- Przyjęcie pierwszych monopali w polskim porcie to ważny etap realizacji projektu BC-Wind i kolejny krok w rozwoju krajowego sektora morskiej energetyki wiatrowej - przekazał dyrektor projektu BC-Wind Pete Geddes.

Dodał, że obsługa wielkogabarytowych konstrukcji wymaga precyzyjnej koordynacji i sprawnej organizacji operacji portowych. Szczecińska firma Dynpap odpowie za obsługę monopali i elementów przejściowych, a także wsparcie ich rozładunku i załadunku w Świnoujście Offshore Terminal. Firma współpracowała już z Ocean Winds przy realizacji morskiej farmy wiatrowej Moray West w Wielkiej Brytanii.

W inwestycję zaangażowane jest też przedsiębiorstwo Team Project z Modrzewia, które odpowie za przygotowanie podłoża odpowiedniego do rozładunku konstrukcji fundamentów oraz utrzymanie i naprawę nawierzchni terminalu podczas dalszych prac transportowych.

Transport fundamentów na terenie terminalu

Transport fundamentów na terenie terminalu przeprowadzony będzie przez samobieżny transporter modułowy SPMT (Self-Propelled Modular Transporter), przeznaczony do przewozu wielkogabarytowych ładunków. Ze względu na masę i rozmiary monopali transport taki wymaga zabezpieczenia infrastruktury portowej płytami stalowymi. Za ich dostarczenie na teren portu instalacyjnego odpowiedzialna będzie polska firma MAG Offshore z siedzibą w Gdyni.

Gdy zakończy się rozładunek monopali, firma Dynpap będzie kontynuować prace na terenie magazynu i placu budowy. Chodzi o montaż wyposażenia wewnątrz monopali i elementów przejściowych, naprawy malarskie oraz poprawki powłok ochronnych.

Dynpap ma zapewnić również wsparcie logistyczne i transportowe, a także wykona prace pomocnicze związane z obsługą i bieżącą realizacją prac na konstrukcjach. Monopale będą magazynowane na terenie Świnoujście Offshore Terminal. Następnie zostaną przygotowane do transportu i późniejszej instalacji na morzu.

Odległość między portem a obszarem morskiej farmy wiatrowej BC-Wind wynosi 150 mil morskich, czyli ok. 228 km. Rozpoczęcie prac instalacyjnych planowane jest na pierwszą połowę 2027 roku.

Morska farma wiatrowa BC-Wind obejmie 26 turbin wiatrowych Siemens Gamesa o planowanej łącznej mocy 390 MW. Instalacja będzie mogła dostarczać energię odnawialną do prawie pół miliona polskich gospodarstw domowych rocznie.

Ocean Winds to międzynarodowa spółka specjalizująca się w morskiej energetyce wiatrowej. Moc brutto projektów realizowanych przez firmę - już działających, będących w budowie i posiadających zabezpieczone prawa do zaawansowanego rozwoju - to w sumie ok. 21 GW. Siedziba spółki znajduje się w Madrycie. Ocean Winds koncentruje się głównie na rynkach Europy, Australii, części Azji oraz Brazylii.