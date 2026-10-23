Górnictwo

Dawna kopalnia Katowice na niesamowitych obrazach. Obiekty robią wrażenie

Instytut Korfantego przeprowadził digitalizację obiektów wchodzących w skład dawnej kopalni Katowice.

Robert Passia

Robert Passia

23 października 2026, 12:02
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Adam Rostecki / Instytut Korfantego

Instytut Korfantego przeprowadził digitalizację obiektów KWK Katowice.

fot: Adam Rostecki / Instytut Korfantego

Instytut Korfantego przeprowadził digitalizację obiektów wchodzących w skład dawnej kopalni Katowice.

Obiekty kopalni Katowice zostały udokumentowane jeszcze przed rozpoczęciem prac nad rewitalizacją północnej części Muzeum Śląskiego. Trafiły do Mobilnego Centrum Digitalizacji, które prowadzi Instytut Korfantego. Zajmuje się ono fotografowaniem obiektów związanych z górnictwem, a następnie wykonuje ich skany 3D.

Do tej pory digitalizacji udało się poddać m.in. obiekty kopalń Wujek, Dębieńsko, Julian, Anna, Centrum, Bobrek, Pstrowski, Pokój, Kazimierz-Juliusz, Makoszowy, Powstańców Śląskich/Zakład Górniczy Bytom I oraz Michał / Max. Efekty prac można zobaczyć w mediach społecznościowych Instytutu Korfantego.

Warto pamiętać, czym były te obiekty

Teraz Instytut Korfantego zdigitalizował obiekty byłej kopalni Katowice, na terenie której znajduje się dziś Muzeum Śląskie. Kolejna część terenu przejdzie rewitalizację, dzięki czemu nowe funkcje pełnić będą m.in. kuźnia, wieża ciśnień, elektrownia, nadszybie i maszynownia szybu „Bartosz". Prace mają się zakończyć w 2029 roku, a po ich zakończeniu obiekty posłużą działalności kulturalno-edukacyjnej.

– Dla nas to przede wszystkim możliwość utrwalenia kolejnego fragmentu przemysłowej historii Katowic, zanim rozpocznie się jego następny rozdział. Bo choć funkcja tych obiektów się zmienia, warto zachować pamięć o tym, czym były i jaką rolę odegrały w historii Śląska, opowiada Adam Rostecki – Specjalista ds. Mobilnego Centrum Digitalizacji w Instytucie Korfantego.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice” została założona w 1823 roku w Bogucicach pod nazwą „Ferdinand”. Przez lata była istotnym zakładem dla śląskiego przemysłu wydobywczego. W 1999 roku, w ramach restrukturyzacji górnictwa, ostatecznie zakończono w niej wydobycie. Teren dawnego zakładu przeszedł rewitalizację i obecnie jest wykorzystywany przez Muzeum Śląskie.

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