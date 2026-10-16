Cyberbezpieczeństwo nadzoru górniczego, statystyki wypadków oraz uchybienia w organizacji pracy w kopalniach były głównymi tematami spotkania kierownictwa okręgowych urzędów górniczych w Wyższym Urzędzie Górniczym. Rozmowy dotyczyły także wypadków śmiertelnych i poparzeń łukiem elektrycznym - informują w WUG.

Cyberbezpieczeństwo nadzoru górniczego, statystyki wypadków oraz uchybienia w organizacji pracy w kopalniach były głównymi tematami spotkania kierownictwa okręgowych urzędów górniczych w Wyższym Urzędzie Górniczym. Rozmowy dotyczyły także wypadków śmiertelnych i poparzeń łukiem elektrycznym - informują w WUG.

Spotkanie odbyło się 12 października 2026 r. w siedzibie WUG. Przewodniczył mu dyrektor Departamentu Energomechanicznego i Infrastruktury Podstawowej Grzegorz Gogolok, a wzięli w nim udział kierownicy okręgowych urzędów górniczych.

Cyfrowe wymagania dla nadzoru

Uczestnicy omówili cyberbezpieczeństwo w nadzorze górniczym w kontekście unijnej dyrektywy NIS2, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) oraz unijnego aktu w sprawie cyberodporności (Cyber Resilience Act).

Temat wpisuje się w szersze działania WUG na rzecz wzmocnienia odporności cyfrowej. Urząd realizuje projekt „Cyberbezpieczny WUG”, obejmujący m.in. zarządzanie ryzykiem, szkolenia pracowników oraz modernizację systemów teleinformatycznych; jego celem jest także zapewnienie zgodności z ustawą KSC i zabezpieczenie procesów nadzoru oraz wymiany informacji z jednostkami nadzorowanymi.

Nowelizacja ustawy o KSC, wdrażająca dyrektywę NIS2, nakłada na podmioty kluczowe i ważne m.in. obowiązki związane z zarządzaniem incydentami, zgłaszaniem ich do zespołów CSIRT oraz wdrażaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wypadki i niebezpieczne zdarzenia

Drugim ważnym wątkiem spotkania była analiza statystyk wypadków i niebezpiecznych zdarzeń w górnictwie w latach 2024–2026. Szczególną uwagę poświęcono niedawnym wypadkom śmiertelnym oraz poparzeniom łukiem elektrycznym.

Przyczyny tych zdarzeń przedstawili dyrektorzy Okręgowych Urzędów Górniczych w Rybniku i we Wrocławiu oraz przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego.

Dyrektorzy poszczególnych jednostek wskazali także na uchybienia w organizacji pracy w kopalniach. Wśród najczęstszych problemów wymieniono braki w kwalifikacjach kadry oraz niewystarczającą liczebność zespołów wykonujących poszczególne prace.