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CPK wypłacił zaliczki odszkodowań właścicielom ponad 500 działek przejętych pod inwestycję Port Polska

Do października br. spółka CPK wypłaciła zaliczki na poczet odszkodowań za 547 działek objętych wywłaszczeniem pod budowę lotniska i zachodniego węzła komunikacyjnego w ramach inwestycji Port Polska - poinformowała spółka Centralny Port Komunikacyjny.

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21 października 2026, 19:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

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fot: CPK/Port Polska/X

Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi ok. 42,7 mld zł

fot: CPK/Port Polska/X

Do października br. spółka CPK wypłaciła zaliczki na poczet odszkodowań za 547 działek objętych wywłaszczeniem pod budowę lotniska i zachodniego węzła komunikacyjnego w ramach inwestycji Port Polska - poinformowała spółka Centralny Port Komunikacyjny.

Jak poinformowała spółka CPK, która realizuje inwestycję Port Polska, wyceny sporządzono już dla wszystkich 923 działek, znajdujących się w granicach lotniska i węzła komunikacyjnego. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje odszkodowawcze dla 97 procent z nich, czyli 898 działek.   

Spółka wypłaciła zaliczki za 547 działek

Od początku października br. spółka wypłaciła zaliczki za 547 działek. Właściciele mogą otrzymać w ten sposób 85 proc. ustalonego odszkodowania, jeszcze przed ostatecznym zakończeniem postępowania.

 Pieniądze są co do zasady, przelewane są na konta właścicieli nieruchomości średnio w ciągu 7 dni od złożenia kompletnego wniosku. Jednocześnie 106 działek ma nieuregulowany stan prawny i w tych wypadkach wniosek o zaliczkę nie może zostać złożony - podała spółka. 

Przypomniała, że wniosek o zaliczkę musi zawierać dane właściciela rachunku bankowego i być podpisany osobiście, bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 Uzupełnianie brakujących elementów może mieć wpływ na termin wypłaty - dodano.

 "Wystąpienie o zaliczkę nie odbiera byłym właścicielom prawa do odwołania się od decyzji ustalającej kwotę odszkodowania" - zapewniono. 

Jak przypomniano, zanim rozpoczął się proces wywłaszczeniowy, właściciele mogli sprzedać nieruchomości spółce w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN). Łącznie w ramach programu wykupiono 1672 ha, czyli 65 proc. obszaru lotniska i węzła komunikacyjnego po jego zachodniej stronie.

 Dobrowolnie sprzedano spółce również 236 z 310 budynków mieszkalnych, czyli 76 proc. wszystkich znajdujących się na tym obszarze.  

Mieszkańcom zamieszkującym tereny budowanego lotniska, w ramach PDN, zaproponowano ceny przewyższające wartość rynkową nieruchomości - wskazano.

 W przypadku gruntów przeznaczonych w dokumentach planistycznych pod zabudowę ceny wahały się bowiem od kilkuset tysięcy zł do 1 mln zł za hektar. 

Dodatkowe środki w ramach PDN wypłacone były m.in. za naniesienia roślinne. Domy i budynki w ramach programu wyceniane były indywidualnie - przypomniano. 

W przypadku nowych domów ceny wynosiły ok. 2-3 mln zł

Typowy murowany dom z przełomu wieków był wyceniany średnio od ok. 1 mln zł wzwyż. W przypadku nowych domów ceny wynosiły ok. 2-3 mln zł. Średniej wielkości gospodarstwa o powierzchni około 10 ha osiągały poziom oferowanej ceny rzędu kilku mln zł, a większe - o powierzchni 20 ha - kilkunastu mln zł. Najwyższe wyceny nieruchomości w ramach PDN mogły przekraczać 20 mln zł - w przypadku gospodarstw o powierzchni ponad 30 ha.

Program PDN przewidywał ponadto dodatkowe formy wsparcia. Właściciele mogli m.in. pozostać w sprzedanej nieruchomości zazwyczaj przez 6-9 miesięcy po transakcji. Spółka pomagała też w przeprowadzce i przenoszeniu gospodarstw, w tym w transporcie zwierząt i ciężkiego sprzętu rolniczego. 

W ramach inwestycji Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także sieć Kolei Dużych Prędkości. Budowa nowego portu ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2032 r. ma on zostać oddany do użytku. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia.

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