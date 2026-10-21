Do października br. spółka CPK wypłaciła zaliczki na poczet odszkodowań za 547 działek objętych wywłaszczeniem pod budowę lotniska i zachodniego węzła komunikacyjnego w ramach inwestycji Port Polska - poinformowała spółka Centralny Port Komunikacyjny.

Do października br. spółka CPK wypłaciła zaliczki na poczet odszkodowań za 547 działek objętych wywłaszczeniem pod budowę lotniska i zachodniego węzła komunikacyjnego w ramach inwestycji Port Polska - poinformowała spółka Centralny Port Komunikacyjny.

Jak poinformowała spółka CPK, która realizuje inwestycję Port Polska, wyceny sporządzono już dla wszystkich 923 działek, znajdujących się w granicach lotniska i węzła komunikacyjnego. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje odszkodowawcze dla 97 procent z nich, czyli 898 działek.

Spółka wypłaciła zaliczki za 547 działek

Od początku października br. spółka wypłaciła zaliczki za 547 działek. Właściciele mogą otrzymać w ten sposób 85 proc. ustalonego odszkodowania, jeszcze przed ostatecznym zakończeniem postępowania.

Pieniądze są co do zasady, przelewane są na konta właścicieli nieruchomości średnio w ciągu 7 dni od złożenia kompletnego wniosku. Jednocześnie 106 działek ma nieuregulowany stan prawny i w tych wypadkach wniosek o zaliczkę nie może zostać złożony - podała spółka.

Przypomniała, że wniosek o zaliczkę musi zawierać dane właściciela rachunku bankowego i być podpisany osobiście, bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uzupełnianie brakujących elementów może mieć wpływ na termin wypłaty - dodano. "Wystąpienie o zaliczkę nie odbiera byłym właścicielom prawa do odwołania się od decyzji ustalającej kwotę odszkodowania" - zapewniono.

Jak przypomniano, zanim rozpoczął się proces wywłaszczeniowy, właściciele mogli sprzedać nieruchomości spółce w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN). Łącznie w ramach programu wykupiono 1672 ha, czyli 65 proc. obszaru lotniska i węzła komunikacyjnego po jego zachodniej stronie.

Dobrowolnie sprzedano spółce również 236 z 310 budynków mieszkalnych, czyli 76 proc. wszystkich znajdujących się na tym obszarze.

Mieszkańcom zamieszkującym tereny budowanego lotniska, w ramach PDN, zaproponowano ceny przewyższające wartość rynkową nieruchomości - wskazano.

W przypadku gruntów przeznaczonych w dokumentach planistycznych pod zabudowę ceny wahały się bowiem od kilkuset tysięcy zł do 1 mln zł za hektar.

Dodatkowe środki w ramach PDN wypłacone były m.in. za naniesienia roślinne. Domy i budynki w ramach programu wyceniane były indywidualnie - przypomniano.

W przypadku nowych domów ceny wynosiły ok. 2-3 mln zł

Typowy murowany dom z przełomu wieków był wyceniany średnio od ok. 1 mln zł wzwyż. W przypadku nowych domów ceny wynosiły ok. 2-3 mln zł. Średniej wielkości gospodarstwa o powierzchni około 10 ha osiągały poziom oferowanej ceny rzędu kilku mln zł, a większe - o powierzchni 20 ha - kilkunastu mln zł. Najwyższe wyceny nieruchomości w ramach PDN mogły przekraczać 20 mln zł - w przypadku gospodarstw o powierzchni ponad 30 ha.

Program PDN przewidywał ponadto dodatkowe formy wsparcia. Właściciele mogli m.in. pozostać w sprzedanej nieruchomości zazwyczaj przez 6-9 miesięcy po transakcji. Spółka pomagała też w przeprowadzce i przenoszeniu gospodarstw, w tym w transporcie zwierząt i ciężkiego sprzętu rolniczego.

W ramach inwestycji Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także sieć Kolei Dużych Prędkości. Budowa nowego portu ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2032 r. ma on zostać oddany do użytku. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia.