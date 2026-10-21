Były kopalnie, jest nowa fabryka inteligentnych liczników energii

Elgama Smart Energy otworzyła w Wałbrzychu fabrykę jedno- i trójfazowych inteligentnych liczników energii elektrycznej do zdalnego odczytu. Chce produkować ponad milion urządzeń rocznie i zwiększyć zatrudnienie z obecnych około 40 do ponad 100 osób. Produkty trafią na rynek polski i europejski. Jak przekazała w informacji prasowej spółka, inwestycja ma wpisywać się w rozwój lokalnych kompetencji przemysłowych oraz europejskich łańcuchów wartości dla sektora energetycznego.

Elgama Smart Energy otworzyła w Wałbrzychu fabrykę jedno- i trójfazowych inteligentnych liczników energii elektrycznej do zdalnego odczytu. Chce produkować ponad milion urządzeń rocznie i zwiększyć zatrudnienie z obecnych około 40 do ponad 100 osób. Produkty trafią na rynek polski i europejski. Jak przekazała w informacji prasowej spółka, inwestycja ma wpisywać się w rozwój lokalnych kompetencji przemysłowych oraz europejskich łańcuchów wartości dla sektora energetycznego.

"Otwarcie zakładu w Wałbrzychu to ważny krok w realizacji naszej strategii rozwoju inteligentnego opomiarowania w Europie. Chcemy, aby liczniki dla Polski i Europy były produkowane bliżej klientów, w oparciu o europejskie kompetencje technologiczne" - przekazał, cytowany w informacji prasowej, prezes Elgama-Elektronika Ian McNutt.

Dodał, że Wałbrzych zapewnia inwestorowi dostęp do wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, rozwiniętego zaplecza przemysłowego oraz możliwości dalszego zwiększania skali działalności. Jednocześnie jego położenie ułatwia dostęp do czeskiego i niemieckiego rynku.

Elgama Smart Energy jest spółką należącą do grupy Elgama-Elektronika, która od ponad trzech dekad rozwija własne technologie opomiarowania i dostarcza je do ponad 25 krajów. W Polsce Elgama-Elektronika działa w konsorcjum z Esmetric Group, realizując wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowania (AMI) dla polskich operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).

Zainwestowali kilka milionów euro

Jak podano, w Wałbrzychu spółka zainwestowała kilka milionów euro w uruchomienie nowego zakładu i produkcję inteligentnych liczników. Fabryka zatrudnia około 40 osób, a wraz ze zwiększaniem skali działalności zatrudnienie ma wzrosnąć i przekroczyć 100 pracowników.

Produkty z Wałbrzycha mają być przeznaczone początkowo na polski rynek, a w kolejnych etapach trafią do innych krajów europejskich. Podkreślono, że konsorcjum Elgama-Elektronika i Esmetric Group ma za sobą wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowania dla polskich operatorów systemów dystrybucyjnych. Działalność nowego zakładu będzie opierać się nie tylko na potencjale produkcyjnym i europejskiej technologii, lecz także na doświadczeniach zdobytych podczas realizacji dotychczasowych projektów inteligentnego opomiarowania w Polsce.

"Polska jest dziś jednym z najważniejszych rynków smart meteringu w Europie, realizując jeden z największych programów modernizacji infrastruktury pomiarowej w regionie. Po latach wspólnych wdrożeń dla polskich OSD budujemy również lokalne moce produkcyjne. Dzięki temu coraz większa część wartości związanej z cyfryzacją polskiej energetyki może powstawać tutaj, w Polsce. Otwierając fabrykę w Wałbrzychu wspólnie z Elgamą, wykonujemy bardzo konkretny krok w kierunku budowy trwałych kompetencji przemysłowych" - podkreślił prezes Esmetric Group Piotr Golik.

Przedstawiciele inwestora zaznaczyli, że uruchomienie fabryki przypada na okres intensywnej modernizacji polskich sieci dystrybucyjnych. Dane pozyskiwane z liczników zdalnego odczytu stanowią fundament cyfryzacji sieci, umożliwiając m.in. rozwój nowych modeli rozliczeń energii i dalszą integrację odnawialnych źródeł energii (OZE).

W ocenie prezesa WSSE "Invest-Park" Marcina Lernera rozwój krajowych zdolności produkcyjnych w sektorach o strategicznym znaczeniu dla gospodarki to jeden z kluczowych elementów budowania jej odporności i konkurencyjności. Jego zdaniem, inwestycja Elgama Smart Energy w Wałbrzychu, wpisuje się w ten kierunek, wzmacniając polskie zaplecze technologiczne dla sektora energetycznego.

Zaznaczył, że rozwijając lokalną produkcję urządzeń kluczowych dla cyfryzacji sieci elektroenergetycznych, buduje się większą odporność łańcuchów dostaw i wspiera tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy oraz wzmacnia pozycję polskiego przemysłu na europejskim rynku.

UAB Elgama-Elektronika została założona w 1992 roku w Wilnie na Litwie. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu i produkcji cyfrowych liczników energii elektrycznej zarówno jednofazowych liczników dla odbiorców mieszkaniowych, również wielofunkcyjnych liczników trójfazowych oraz urządzeń dla przemysłu, jak i energetyki.

Z kolei Esmetric Group to polska firma specjalizująca się w dostarczaniu inteligentnych systemów pomiarowych dla energetyki. Zespół ekspertów Esmetric Group wspiera operatorów systemów dystrybucyjnych i partnerów na kolejnych etapach projektów - m.in. od doradztwa i doboru rozwiązań, przez logistykę i wdrożenia. Od 2008 r. firma aktywnie uczestniczy we wdrażaniu inteligentnych i elektronicznych liczników do pomiaru energii elektrycznej przez polskich operatorów.