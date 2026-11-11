Branża górnicza przeciwko zmianom podatkowym. Wywiązał się gorący spór

Przedstawiciele australijskiej branży górniczej wywierają presję na rząd federalny w sprawie zwolnienia ze zmian w planowanym podatku od zysków kapitałowych (CGT).

Przedstawiciele australijskiej branży górniczej wywierają presję na rząd federalny w sprawie zwolnienia ze zmian w planowanym podatku od zysków kapitałowych (CGT).

O sporze toczącym się w Australii pisze portal Mining.com. Zdaniem przedstawicieli branży, propozycje ogłoszone w maju przez skarbnika Jima Chalmersa w budżecie federalnym, mogą ograniczyć inwestycje i osłabić pozycję kraju na globalnych rynkach.

50-procentowa zniżka od podatku CGT miałaby zostać zastąpiona indeksacją bazy kosztowej oraz minimalnym podatkiem w wysokości 30 proc. od zysków osiągniętych od 1 lipca 2027 roku. Zwolnienia z podatku miałyby dotyczyć start-upów technologicznych. Nie otrzymają ich natomiast firmy wydobywcze - czytamy w Mining.com.

"Podatek od zysków kapitałowych jest fatalny" – powiedział założyciel i przewodniczący Evolution Mining, Jake Klein, podczas Międzynarodowej Konwencji Górnictwa i Zasobów (IMARC) w Sydney.

Prezes Izby Minerałów i Energii Australii Zachodniej Aaron Morey dodał, że zmiany są także sprzeczne z ambicjami Australii dotyczącymi rozwoju przemysłu minerałów krytycznych.

Portal Mining.com przypomina, że sytuacja ma miejsce w czasie, gdy liczba nowych złóż w Australii maleje. Kraj zmaga sę też z rosnącą konkurencją o globalny kapitał górniczy. Liderzy branży argumentują, że reformy zniechęciłyby inwestorów do wspierania odkryć na wczesnym etapie.