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Bezpłatna diagnostyka onkologiczna w zabrzańskim szpitalu. Zdążyć przed nowotworem!

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. zaprasza do udziału w akcji profilaktycznej, w ramach której wykonywane będą badania medyczne ukierunkowane na wczesne wykrycie nowotworów głowy i szyi. Wydarzenie zaplanowano w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.

Maciej Poloczek 1

Opracował: Maciej Poloczek

11 września 2026, 07:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. zaprasza do udziału w akcji profilaktycznej, w ramach której wykonywane będą badania medyczne ukierunkowane na wczesne wykrycie nowotworów głowy i szyi. Wydarzenie zaplanowano w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.

Objawy, których nie należy lekceważyć

Specjaliści pod lupę wezmą wszystkie zmiany mogące stanowić niepokojący sygnał świadczący o chorobie rozwijającej w obrębie:

  • gardła,
  • krtani,
  • jamy ustnej,
  • nosa i zatok przynosowych.

- Celem badań diagnostycznych oraz towarzyszącej im kampanii edukacyjnej jest zwrócenie uwagi na konieczność wczesnego wykrywania nowotworów w obrębie głowy i szyi. W tym roku kluczowym przesłaniem projektu jest podkreślenie związku między właściwą diagnozą, postawioną w odpowiednim czasie a możliwością podjęcia skutecznego leczenia - zaznacza prof. Maciej Misiołek, Kierownik Katedry i Ordynator Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.

Zabrzańska placówka, mieszcząca się przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, od lat uznawana jest za kluczowy ośrodek w regionie prowadzący tego typu działalność.

Kto może skorzystać z badań?

Program kierowany jest do osób, u których dłużej niż 3 tygodnie występują objawy takie jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenia w jamie ustnej, przewlekła chrypka, guz na szyi, czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, krwawy wyciek z nosa, jednostronna niedrożność nosa, ból w trakcie przełykania i problemy z połykaniem.

Od 21 do 25 września 2026 roku zainteresowani mogą zgłosić się na bezpłatną diagnostykę. Nie będzie wymagane posiadanie skierowania, ale bezwzględnie należy wcześniej skontaktować się z Centralną Rejestracją Poradni Specjalistycznych pod numerami: (32) 373 23 12 lub (32) 373 23 17. Przyjęte zostaną wyłącznie osoby uprzednio umówione na wizytę.

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