Będą zmiany w przepisach o uszczelnieniu systemu zapasów ropy i paliw

Ministerstwo Energii zaproponowało rozwiązania, które mają uszczelnić system zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, poprzez zapobieganie uchylania się od obowiązków i ponoszenia kosztów związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów.

Chodzi o opracowany przez resort energii projekt nowelizacji o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, który we wtorek został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. "Celem projektu ustawy jest uporządkowanie oraz zwiększenie przejrzystości, przewidywalności i proporcjonalności regulacji związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Propozycja zmiany przepisów jest między innymi reakcją na postulaty uczestników rynku ropy naftowej i paliw. Dotyczyły one w szczególności doprecyzowania zasad powstawania obowiązku tworzenia zapasów obowiązkowych i realizacji obowiązku ich utrzymywania, a także uszczelnienia mechanizmów wychodzenia z systemu zapasów interwencyjnych oraz zwiększenia roli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) w tym systemie - podano.

"Na potrzebę zmian wskazują także doświadczenia wynikające z monitorowania dotychczasowego działania rynku naftowego oraz paliwowego, inne uwagi zgłoszone przez sektor paliwowy i naftowy, a także wiedza operacyjna" - wskazano.

Na rynku zaobserwowano zjawisko omijania przepisów poprzez równoległe funkcjonowanie kilku podmiotów z jednym profilem właścicielskim. Kolejno po sobie podejmują one działalność gospodarczą, w wyniku której powstają obowiązki w zakresie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, a następnie zaprzestają tej działalności tuż przed momentem, kiedy musiałyby utworzyć te zapasy obowiązkowe w sposób trwały i ponosić koszty ich utrzymywania - wyjaśniono.

Zgodnie z projektem, przedsiębiorcy z branży mają być zobligowani do tworzenia zapasów obowiązkowych oraz ponoszenia opłaty zapasowej, poczynając od pierwszej jednostki produktu objętego obowiązkiem.

"Projektowana regulacja wyeliminuje możliwość strategicznego rozkładania wolumenów w czasie w celu ograniczania obowiązków w zakresie zapasów obowiązkowych, uniemożliwi uzyskiwanie dodatkowych korzyści finansowych wynikających z czasowego nietworzenia tych zapasów oraz zapewni wyrównanie warunków konkurencji, w szczególności między importerami" - podano w ocenie skutków regulacji.

Proponowane przepisy obejmują też wydłużenie okresu utrzymywania zapasów obowiązkowych przez przedsiębiorców , którzy zawieszają lub kończą działalność na rynku paliwowym, z możliwością zwrócenia się do RARS o odkupienie tych zapasów. Przewidziano też wprowadzenie mechanizmu zapobiegającego zakończeniu działalności przez przedsiębiorców zobowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych przed rozliczeniem potencjalnych należności i wierzytelności wobec RARS.

Pozostałe zmiany uwzględnione w projekcie dotyczą m.in. doprecyzowania przesłanek wykreślenia przedsiębiorcy z Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych, doprecyzowanie zasad wydawania koncesji dotyczących paliw, uproszczenie i uporządkowanie procedur rozpoczynania i kończenia działalności w zakresie paliw ciekłych.

Proponowane zmiany mają przełożyć się na zapewnienie stabilności regulacyjnej dla przedsiębiorców. Ponadto wprowadzone przepisy mają przyczynić się do wzmocnienia nadzoru i przejrzystości rynku paliw. W wymiarze strategicznym projektowana ustawa zwiększy odporność państwa na zakłócenia w dostawach paliw i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne.