Będą zmiany w przepisach o uszczelnieniu systemu zapasów ropy i paliw

26 maja 2026, 12:02
Jednym ze strategicznych obowiązków PERN jest magazynowanie zapasów ropy naftowej

Ministerstwo Energii zaproponowało rozwiązania, które mają uszczelnić system zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, poprzez zapobieganie uchylania się od obowiązków i ponoszenia kosztów związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów.

Chodzi o opracowany przez resort energii projekt nowelizacji o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, który we wtorek został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. "Celem projektu ustawy jest uporządkowanie oraz zwiększenie przejrzystości, przewidywalności i proporcjonalności regulacji związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Propozycja zmiany przepisów jest między innymi reakcją na postulaty uczestników rynku ropy naftowej i paliw. Dotyczyły one w szczególności doprecyzowania zasad powstawania obowiązku tworzenia zapasów obowiązkowych i realizacji obowiązku ich utrzymywania, a także uszczelnienia mechanizmów wychodzenia z systemu zapasów interwencyjnych oraz zwiększenia roli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) w tym systemie - podano.

"Na potrzebę zmian wskazują także doświadczenia wynikające z monitorowania dotychczasowego działania rynku naftowego oraz paliwowego, inne uwagi zgłoszone przez sektor paliwowy i naftowy, a także wiedza operacyjna" - wskazano.

Na rynku zaobserwowano zjawisko omijania przepisów poprzez równoległe funkcjonowanie kilku podmiotów z jednym profilem właścicielskim. Kolejno po sobie podejmują one działalność gospodarczą, w wyniku której powstają obowiązki w zakresie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, a następnie zaprzestają tej działalności tuż przed momentem, kiedy musiałyby utworzyć te zapasy obowiązkowe w sposób trwały i ponosić koszty ich utrzymywania - wyjaśniono.

Zgodnie z projektem, przedsiębiorcy z branży mają być zobligowani do tworzenia zapasów obowiązkowych oraz ponoszenia opłaty zapasowej, poczynając od pierwszej jednostki produktu objętego obowiązkiem.

"Projektowana regulacja wyeliminuje możliwość strategicznego rozkładania wolumenów w czasie w celu ograniczania obowiązków w zakresie zapasów obowiązkowych, uniemożliwi uzyskiwanie dodatkowych korzyści finansowych wynikających z czasowego nietworzenia tych zapasów oraz zapewni wyrównanie warunków konkurencji, w szczególności między importerami" - podano w ocenie skutków regulacji.

Proponowane przepisy obejmują też wydłużenie okresu utrzymywania zapasów obowiązkowych przez przedsiębiorców , którzy zawieszają lub kończą działalność na rynku paliwowym, z możliwością zwrócenia się do RARS o odkupienie tych zapasów. Przewidziano też wprowadzenie mechanizmu zapobiegającego zakończeniu działalności przez przedsiębiorców zobowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych przed rozliczeniem potencjalnych należności i wierzytelności wobec RARS.

Pozostałe zmiany uwzględnione w projekcie dotyczą m.in. doprecyzowania przesłanek wykreślenia przedsiębiorcy z Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych, doprecyzowanie zasad wydawania koncesji dotyczących paliw, uproszczenie i uporządkowanie procedur rozpoczynania i kończenia działalności w zakresie paliw ciekłych.

Proponowane zmiany mają przełożyć się na zapewnienie stabilności regulacyjnej dla przedsiębiorców. Ponadto wprowadzone przepisy mają przyczynić się do wzmocnienia nadzoru i przejrzystości rynku paliw. W wymiarze strategicznym projektowana ustawa zwiększy odporność państwa na zakłócenia w dostawach paliw i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne.

Gaz

Gaz w Europie drożeje, a inwestorzy spoglądają na Bliski Wschód

Ceny gazu w Europie rosną po poniedziałkowych spadkach. Inwestorzy spoglądają na Bliski Wschód i oceniają działania USA i Iranu w celu osiągnięcia porozumienia pokojowego - informują maklerzy.

Paliwo

Orlen uruchamia instalację HVO – z lokalnych surowców powstanie 300 tys. ton biopaliw rocznie

Orlen istotnie wzmacnia moce produkcyjne biopaliw. Koncern uruchomił w Płocku nowoczesną instalację do uwodornienia olejów roślinnych (HVO) o wydajności ok. 300 tys. ton rocznie. To inwestycja w rozwój krajowego łańcucha wartości opartego na lokalnych surowcach. Warta ponad 800 mln zł instalacja wspiera realizację celów dekarbonizacji transportu oraz zwiększa niezależność koncernu od zewnętrznych dostaw biokomponentów.

Energetyka

Jakie były koszty pośrednio wynikające z unijnego systemu handlu emisjami EU ETS?

Dostępne szacunki orientacyjnie wskazują, że koszty pośrednio wynikające z unijnego systemu handlu emisjami EU ETS stanowiły w ostatnich latach około 15-16 proc. końcowej ceny energii elektrycznej dla przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego - poinformował MKiŚ w odpowiedzi na interpelację.

Paliwo

We wtorek maksymalne ceny paliw: benzyna Pb95 - 6,42 zł za litr, diesel - 6,75 zł za litr

We wtorek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 - 6,96 zł, a oleju napędowego - 6,75 zł. Oznacza to spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem poniedziałku.