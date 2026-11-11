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Barbórka już niebawem. Kopalnia Ignacy zaprasza do wspólnego świętowania

Choć Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku nie wydobywa już węgla, to chce się włączyć w obchody tegorocznej Barbórki.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

11 listopada 2026, 11:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Rybnik/M. Szymura

Zabytkowa kopalnia "Ignacy" organizuje Barbórkę.

fot: UM Rybnik/M. Szymura

Choć Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku nie wydobywa już węgla, to chce się włączyć w obchody tegorocznej Barbórki.

Obchody barbórkowe rozpoczną się o godz. 7:00 pobudką z Orkiestrą Dętą „Marcel“, która przejdzie z kopalni na Niewiadom. Następnie, O godz. 11:30 z terenu Zabytkowej Kopalni Ignacy wyruszy orszak do kościoła w Niewiadomiu, gdzie zostanie odprawiona uroczysta Msza. Zostanie ona poprzedzona złożeniem kwiatów przy kapliczce św. Barbary. 

Po południu, od godz. 15:00 do 19:00, odbędzie się koncert, w czasie którego wystąpią Zespół Śpiewaczy Radiski i Blumkole. Między godz. 16:00 – 17:00 będzie można zobaczyć występ Grupy Artystycznej PRZYTUP z tańcem i śpiewem w wykonaniu artystów z MOK Radlin. Z kolei od godz. 17.00 do 18.00 zaplanowano pieśni historyczne, ludowe, sakralne i górnicze w wykonaniu zespołu z Zagłębia Miedziowego. Opiekunem chóru jest KGHM Polska Miedź. Na zakończenie, między godz. 18:00 – 19:00 wystąpi pop-rockowy zespół ROSZAK SHOW. 

Wstęp na Barbórkę w kopalni Ignacy jest wolny. Zaproszeni są zarówno górnicy, jak i wszyscy, którzy chcą uczcić ten wyjątkowy dzień. 

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