Obchody barbórkowe rozpoczną się o godz. 7:00 pobudką z Orkiestrą Dętą „Marcel“, która przejdzie z kopalni na Niewiadom. Następnie, O godz. 11:30 z terenu Zabytkowej Kopalni Ignacy wyruszy orszak do kościoła w Niewiadomiu, gdzie zostanie odprawiona uroczysta Msza. Zostanie ona poprzedzona złożeniem kwiatów przy kapliczce św. Barbary.



Po południu, od godz. 15:00 do 19:00, odbędzie się koncert, w czasie którego wystąpią Zespół Śpiewaczy Radiski i Blumkole. Między godz. 16:00 – 17:00 będzie można zobaczyć występ Grupy Artystycznej PRZYTUP z tańcem i śpiewem w wykonaniu artystów z MOK Radlin. Z kolei od godz. 17.00 do 18.00 zaplanowano pieśni historyczne, ludowe, sakralne i górnicze w wykonaniu zespołu z Zagłębia Miedziowego. Opiekunem chóru jest KGHM Polska Miedź. Na zakończenie, między godz. 18:00 – 19:00 wystąpi pop-rockowy zespół ROSZAK SHOW.



Wstęp na Barbórkę w kopalni Ignacy jest wolny. Zaproszeni są zarówno górnicy, jak i wszyscy, którzy chcą uczcić ten wyjątkowy dzień.