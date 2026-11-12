Kraj i Świat

Analiza incydentów w sektorze energetycznym i wydobywczym budzi niepokój

W górnictwie i energetyce utrata kontroli nad procesami przemysłowymi bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu publicznemu i życiu pracowników oraz okolicznych mieszkańców – ostrzegają autorzy raportu „Odporność cyfrowa sektorów: surowcowego, wydobywczego oraz energetycznego”.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

12 listopada 2026, 15:55
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: materiały prasowe

Liczba cyberataków w Polsce wzrosła o 152 proc. rok do roku, osiągając blisko 260,8 tys. zarejestrowanych incydentów obsługiwanych przez CERT Polska / CSIRT NASK

fot: materiały prasowe

W górnictwie i energetyce utrata kontroli nad procesami przemysłowymi bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu publicznemu i życiu pracowników oraz okolicznych mieszkańców – ostrzegają autorzy raportu „Odporność cyfrowa sektorów: surowcowego, wydobywczego oraz energetycznego”.

„Atak cybernetyczny na ePUAP został zatrzymany, przyszedł z zagranicy, to już mamy potwierdzone. Wiemy, że plan był szerszy. Mamy już przesłanki wskazujące, że w grudniu chciano nam sparaliżować pracę administracji rządowej” - powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier w czwartek, 12 bm.  na antenie TVP Info.

Według ministra analiza logów systemowych wskazuje, że osoby odpowiedzialne za cyberatak prowadziły działania przygotowawcze mające umożliwić przeprowadzenie w późniejszym terminie skoordynowanej operacji wymierzonej w funkcjonowanie administracji publicznej.

Liczba cyberataków w Polsce wzrosła o 152 proc. rok do roku, osiągając blisko 260,8 tys. zarejestrowanych incydentów obsługiwanych przez CERT Polska / CSIRT NASK. Według danych publikowanych m.in. przez Kompetencje Cyfrowe Gov.pl, średnio oznacza to około 2 tys. incydentów dziennie, a polskie firmy odpierały ponad 2250 ataków tygodniowo

Netia opublikowała raport analizujący ataki DDoS na polskie przedsiębiorstwa i instytucje w latach 2021–2025. Z opracowania wynika, że w ciągu pięciu lat liczba takich incydentów wzrosła 2,69-krotnie. Wśród najczęściej atakowanych podmiotów znalazły się firmy hostingowe, operatorzy telekomunikacyjni i przedsiębiorstwa z sektora IT.

Zagrożony jest również sektor energetyczny i górniczy

Jak często hakerzy atakują systemy spółek energetycznych i górniczych? Oficjalnych informacji na ten temat nie ma. Według oficjalnego raportu „Odporność cyfrowa sektorów: surowcowego, wydobywczego oraz energetycznego” systemy OT w energetyce i górnictwie były projektowane z myślą o niezawodności i ciągłości pracy — nie o cyberbezpieczeństwie. Wiele z nich działa na przestarzałych protokołach (Modbus, DNP3) bez możliwości szyfrowania ani uwierzytelniania. Sieć IT stała się de facto „bramą" do serca infrastruktury krytycznej.

Eksperci przyznają, że analiza incydentów w sektorze energetycznym i wydobywczym wskazuje jednoznacznie: kompromitacja tożsamości -kont użytkowników, kont serwisowych i uprawnień administracyjnych - jest bezpośrednią przyczyną sukcesu większości włamań do infrastruktury krytycznej.

Błędy konfiguracji uprawnień (Privilege Misconfiguration)

Nadmierne uprawnienia kont serwisowych, nieusunięte konta byłych pracowników i błędnie skonfigurowane grupy Active Directory tworzą ukryte ścieżki eskalacji uprawnień  - często niewidoczne dla zespołów SOC bez specjalistycznych narzędzi IAM – wytykają autorzy raportu „Odporność cyfrowa sektorów: surowcowego, wydobywczego oraz energetycznego”.

Konta administratorów systemów SCADA, inżynierów OT i zewnętrznych dostawców serwisu często działają poza zakresem standardowych polityk bezpieczeństwa. Brak rozwiązań Privileged Access Management (PAM) czyni je łatwym celem.

Pojedyncze hasło to niewystarczająca ochrona. Ataki phishingowe, wycieki danych z innych serwisów i techniki brute-force pozwalają atakującym przejąć konta uprzywilejowane w ciągu minut. MFA redukuje to ryzyko o ponad 99 proc.  dla ataków opartych na skradzionych danych logowania – wyliczają dalej eksperci od cyberbezpieczeństwa.

Krajobraz zagrożeń ewoluuje w niepokojącym kierunku: ataki przestają mieć charakter wyłącznie finansowy. O ile ransomware nadal stanowi realne ryzyko, grupy APT (Advanced Persistent Threat) powiązane z państwami coraz częściej sięgają po narzędzia destrukcyjne.

Złośliwe oprogramowanie

Złośliwe oprogramowanie zaprojektowane do trwałego niszczenia danych i systemów bez możliwości odzyskania w efekcie oznacza, że infrastruktura zostaje unieruchomiona na tygodnie.

Fizyczne uszkodzenie sterowników zdalnych (Remote Terminal Units) poprzez złośliwe aktualizacje firmware skutkuje tym, że naprawa wymaga wymiany sprzętu, nie tylko przywrócenia systemu.

W górnictwie i energetyce utrata kontroli nad procesami przemysłowymi bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu publicznemu i życiu pracowników oraz okolicznych mieszkańców – ostrzegają autorzy raportu „Odporność cyfrowa sektorów: surowcowego, wydobywczego oraz energetycznego”.

- Najważniejsze, żebyśmy przestali traktować cyberbezpieczeństwo jako zbędny koszt, a zaczęli postrzegać je jako warunek bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa - wskazuje Krzysztof Smaga, inżynier, trener i ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

 

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