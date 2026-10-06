Ponad 500 metrów bieżących Alei Żyrafy w TAURON Parku Śląskim przeszło gruntowną modernizację. We wtorek, 6 października 2026 r., oficjalnie otwarto odnowiony główny ciąg prowadzący od strony Katowic w kierunku Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Inwestycja kosztowała około 10 mln zł brutto.

Ponad 500 metrów bieżących Alei Żyrafy w TAURON Parku Śląskim przeszło gruntowną modernizację. We wtorek, 6 października 2026 r., oficjalnie otwarto odnowiony główny ciąg prowadzący od strony Katowic w kierunku Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Inwestycja kosztowała około 10 mln zł brutto.

Co się zmieniło?

Główna oś alei została wyłożona nowymi płytami, nawiązującymi do historycznego charakteru tego miejsca. Boczne ścieżki, na których wcześniej znajdował się asfalt, otrzymały przepuszczającą wodę nawierzchnię mineralną — powstało jej około 5 tys. m kw.

W ramach prac odnowiono także ścieżkę pieszo-rowerową. Rowerzyści mogą teraz korzystać z niezależnej trasy łączącej promenadę gen. Ziętka z ulicą Chorzowską.

Zmiany objęły również okolice parkingów przy promenadzie. Historyczny bruk klinkierowy rozebrano, oczyszczono i ponownie wykorzystano — powstała z niego nawierzchnia o powierzchni blisko 5 tys. m kw. W tej części alei pojawiła się też nowa ścieżka do publicznej toalety, wykonana z płyt drewnopodobnych. Latem mają tam wrócić trampoliny i inne atrakcje dla dzieci.

- Aleja Żyrafy, będąca głównym wejściem do Parku Śląskiego, przechodzi dziś ogromną przemianę. To kolejny etap modernizacji parku, który dzięki realizowanym inwestycjom staje się coraz bardziej przyjazny dla pieszych, rowerzystów, rolkarzy i wszystkich mieszkańców. Cieszymy się, że te zmiany są tak dobrze odbierane i zachęcamy, by korzystać z tej wyjątkowej przestrzeni - mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Po wschodniej stronie alei powstała ścieżka z płyt integracyjnych, ułatwiająca orientację i bezpieczne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową oraz niedowidzącym.

Przy alei ustawiono 58 nowych ławek i 40 koszy na śmieci. Wymieniono również oświetlenie na energooszczędne, zachowujące historyczną stylistykę parku.

Zieleń i ochrona drzew

Aleja Żyrafy przebiega przez mocno zadrzewioną część parku, dlatego podczas modernizacji szczególną uwagę zwracano na ochronę drzewostanu. Zabezpieczano m.in. drzewa z dziuplami, będące schronieniem dla ptaków, nietoperzy i wiewiórek, a także wykopy i studzienki, by nie stanowiły zagrożenia dla małych zwierząt.

Z około 73 tys. m kw. terenu objętego inwestycją około 50 tys. m kw. nadal stanowi zieleń.