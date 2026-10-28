Wspólne porządki, wieczorny relaks przed telewizorem, pranie wstawiane po powrocie z pracy czy gotowanie w weekend to codzienność w każdym domu. Choć rzadko o tym na co dzień myślimy, rytm naszego życia bezpośrednio przekłada się na rachunki za energię. Coraz więcej gospodarstw domowych szuka jednak oszczędności nie poprzez rezygnację z wygody, ale dzięki lepszemu, bardziej świadomemu planowaniu. Odpowiedzią na te potrzeby są trzystrefowe grupy taryfowe – G13 oraz jej nowoczesna ewolucja, G13s.