Energetyka

„Akademia Magii” rozbłysła w Poznaniu. Enea ponownie wspierała Lumina Park

Już po raz piąty Lumina Park zaprasza do Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu. 23 października park zamienił się w pełną światła i niezwykłych historii „Akademię Magii”! Sponsorem projektu jest Enea, która rozświetla cały teren milionem świateł.

28 października 2026, 12:46
źródło: Energiapress.pl

fot: Enea

Enea zaprasza

fot: Enea

Już po raz piąty Lumina Park zaprasza do Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu. 23 października park zamienił się w pełną światła i niezwykłych historii „Akademię Magii”! Sponsorem projektu jest Enea, która rozświetla cały teren milionem świateł.

23 października w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ponownie otworzył się największy park iluminacji w Wielkopolsce. W tym sezonie odwiedzający wkroczyli do „Akademii Magii” – świata pełnego światła, zagadek i niezwykłych historii.

Więcej:

https://energiapress.pl/news/6094/akademia-magii-rozblysla-w-poznaniu-enea-ponownie-wspierala-lumina-park

 

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