„Akademia Magii” rozbłysła w Poznaniu. Enea ponownie wspierała Lumina Park
Już po raz piąty Lumina Park zaprasza do Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu. 23 października park zamienił się w pełną światła i niezwykłych historii „Akademię Magii”! Sponsorem projektu jest Enea, która rozświetla cały teren milionem świateł.
fot: Enea
Enea zaprasza
fot: Enea
Już po raz piąty Lumina Park zaprasza do Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu. 23 października park zamienił się w pełną światła i niezwykłych historii „Akademię Magii”! Sponsorem projektu jest Enea, która rozświetla cały teren milionem świateł.
23 października w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ponownie otworzył się największy park iluminacji w Wielkopolsce. W tym sezonie odwiedzający wkroczyli do „Akademii Magii” – świata pełnego światła, zagadek i niezwykłych historii.
Więcej:
https://energiapress.pl/news/6094/akademia-magii-rozblysla-w-poznaniu-enea-ponownie-wspierala-lumina-park