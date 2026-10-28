Ogłoszono wsparcie inwestycji trzech spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej – JELCZ, ROSOMAK oraz ZM „Bumar-Łabędy” – o łącznej wartości do 386 mln zł. Środki, pozostawione dzięki mechanizmowi zwolnienia z podatku CIT, mają zostać przeznaczone na rozwój zdolności produkcyjnych, nowoczesne technologie, modernizację infrastruktury i tworzenie miejsc pracy na Śląsku – informują w PGZ.

Ogłoszono wsparcie inwestycji trzech spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej – JELCZ, ROSOMAK oraz ZM „Bumar-Łabędy” – o łącznej wartości do 386 mln zł.

Ogłoszono wsparcie inwestycji trzech spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej – JELCZ, ROSOMAK oraz ZM „Bumar-Łabędy” – o łącznej wartości do 386 mln zł. Środki, pozostawione dzięki mechanizmowi zwolnienia z podatku CIT, mają zostać przeznaczone na rozwój zdolności produkcyjnych, nowoczesne technologie, modernizację infrastruktury i tworzenie miejsc pracy na Śląsku – informują w PGZ.

Decyzje zostały ogłoszone 28 października 2026 roku w Raciborzu, na terenie dawnego RAFAKO. To właśnie tam powstanie nowy ośrodek produkcyjny JELCZ i ROSOMAK, wykorzystujący istniejącą infrastrukturę przemysłową.

Mechanizm wsparcia, a nie jednorazowa dotacja

Przyznane wsparcie nie ma formy bezzwrotnej dotacji ani prostego zwolnienia spółek z obowiązku podatkowego. Jest to mechanizm inwestycyjny oparty na zwolnieniu z podatku CIT, z którego spółki będą mogły korzystać w związku z realizacją zadeklarowanych przedsięwzięć, do maksymalnego limitu określonego dla każdej inwestycji.

Dzięki temu część środków wypracowanych przez spółki zostanie pozostawiona w firmach i skierowana bezpośrednio na realizację inwestycji. W praktyce oznacza to modernizację zakładów, zakup maszyn i urządzeń, automatyzację procesów, rozwój technologii oraz budowę nowych zdolności produkcyjnych.

– Nie ma bezpieczeństwa bez silnej gospodarki i silnej gospodarki bez bezpieczeństwa. Dlatego wspieramy inwestycje, które zwiększają zdolności produkcyjne polskiego sektora zbrojeniowego i jednocześnie budują stabilne otoczenie dla kapitału, rozwoju technologii i tworzą długoterminowe podstawy bezpieczeństwa gospodarczego – podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Racibórz: Nowy rozdział po RAFAKO

Na terenie dawnego RAFAKO powstaną nowe zdolności produkcyjne dwóch spółek PGZ: fabryka pojazdów JELCZ oraz Centrum Produkcji Korpusów ROSOMAK. Przedsięwzięcia mają ponownie wykorzystać teren i infrastrukturę przemysłową, stworzyć nowe miejsca pracy oraz włączyć lokalne firmy w łańcuchy dostaw polskiego przemysłu obronnego.

Nowa fabryka JELCZ zwiększy możliwości produkcji pojazdów dla polskiej armii. Docelowo zakład ma zatrudniać ponad 500 pracowników i osiągać zdolność produkcji do 700 pojazdów rocznie.

– Budowa nowej fabryki JELCZ na terenie dawnego RAFAKO jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Sił Zbrojnych RP i konieczność zwiększania krajowych zdolności produkcyjnych. Nowy zakład pozwoli nam rozwinąć skalę działalności, unowocześnić procesy produkcyjne oraz stworzyć ponad 500 miejsc pracy. Dzięki wsparciu będziemy mogli efektywniej finansować inwestycję i szybciej budować potencjał potrzebny do realizacji kolejnych zamówień – powiedział Mariusz Ptak, prezes zarządu JELCZ sp. z o.o.

ROSOMAK utworzy w Raciborzu Centrum Produkcji Korpusów, które ma rozwijać specjalistyczne kompetencje związane z produkcją pojazdów opancerzonych. Inwestycja ma zwiększyć udział krajowego przemysłu w programach modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz wzmocnić bezpieczeństwo dostaw.

– Utworzenie Centrum Produkcji Korpusów na terenie dawnego RAFAKO pozwoli zbudować w Raciborzu specjalistyczne kompetencje niezbędne do produkcji pojazdów opancerzonych. Chcemy połączyć doświadczenie ROSOMAK z przemysłowym potencjałem tego miejsca. Będzie to inwestycja w nowoczesną produkcję oraz bezpieczeństwo realizacji obecnych i przyszłych zamówień – podkreślił Cezary Dominiak, prezes zarządu i dyrektor naczelny ROSOMAK S.A.

Gliwice: Rozwój Centrum Produkcji Pojazdów Opancerzonych

Wsparcie dla ZM „Bumar-Łabędy” zostanie wykorzystane na inwestycje związane z rozwojem Centrum Produkcji Pojazdów Opancerzonych w Gliwicach. Mechanizm zwolnienia z CIT pozwoli pozostawić większą część wypracowanych środków w spółce i przeznaczyć je na modernizację infrastruktury, zakup maszyn, wdrażanie nowych technologii oraz zwiększanie zdolności produkcyjnych.

Rozwój gliwickiego centrum jest również elementem przygotowania ZM „Bumar-Łabędy” do udziału w polonizacji czołgów K2. Inwestycje mają umożliwić stopniowe budowanie w Polsce kompetencji produkcyjnych, technologicznych i serwisowych niezbędnych do realizacji programu K2PL oraz kolejnych projektów dotyczących ciężkich pojazdów opancerzonych.

– Wsparcie w formie zwolnienia z CIT zostanie przeznaczone na inwestycje związane z rozwojem Centrum Produkcji Pojazdów Opancerzonych. Równolegle realizujemy program obejmujący między innymi nową malarnię, linię montażową oraz halę obróbczo-spawalniczą. Rozwijane w Gliwicach zdolności będą ważnym elementem polonizacji czołgów K2 i przygotują zakład do realizacji strategicznych programów na rzecz Sił Zbrojnych RP – powiedziała Monika Kruczek, prezes zarządu i dyrektor generalny ZM „Bumar-Łabędy” S.A.

Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze związane z nową malarnią, której uruchomienie planowane jest w pierwszej połowie 2027 roku. Do końca 2027 roku mają zostać zakończone prace nad nową linią montażową. Jednym z kluczowych elementów centrum będzie budowa i wyposażenie nowej hali obróbczo-spawalniczej. Spółka otrzymała już pozwolenie na budowę, a zakończenie całego programu inwestycyjnego planowane jest do końca 2028 roku.